Министр Силуанов оценил шансы ужесточения условий льготной ипотеки

Ужесточение условий выдачи льготной ипотеки в настоящий момент не имеет смысла. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
«Ужесточать условия выдачи льготной ипотеки сейчас нецелесообразно», — сообщил Антон Силуанов на заседании в Госдуме. Он отметил, что такое ужесточение не уместно даже в условиях увеличивающихся расходов бюджета России на программы льготной ипотеки.
Ранее стало известно, что правительство РФ ужесточает выдачу льготных кредитов бизнесу. Однако Силуанов отмечал, что введение более строгих условий по льготным ипотекам сейчас не рассматривается.
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