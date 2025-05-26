В Пермском крае владельцы массово продают прибыльные глемпинги

В Пермском крае владельцы баз отдыха и глемпингов выставляют свой бизнес на продажу. На сайте бесплатных объявлений опубликовано более десяти предложений. В них сказано, что бизнес приносит стабильный доход. Но на самом деле эти глемпинги юридически ими не являются. Об этом URA.RU рассказали участники рынка.
«Многие глемпинги в Пермском крае сейчас просто „сливают“, так как они построены на земле сельскохозяйственного назначения или ИЖС. Данные категории участков не подходят для такой деятельности. Первая же проверка их закроет», — отметил источник знакомый с ситуацией.
Собеседник агентства добавил, что требования к земельным участкам для глемпингов были утверждены давно, но надзорные органы не смотрели за их соблюдением. Сейчас базы отдыха решили вывести из «серой зоны», поэтому их обязывают проходить процедуру самооценки, вносить данные о себе в Единый реестр объектов классификации в сфере туристской индустрии и платить туристический налог.
Владелица пермского глэмпинга «Панорамный» Анна Комкова подтвердила, что массовая продажа глемпингов заключается не в низкой прибыльности. По ее словам, летом, наоборот, наступает высокий сезон. Основная причина в том, что базы отдыха находятся на земле, которая не предназначена для них. «Владельцы скорее всего не могут пройти классификацию, которая должна быть сделана до 1 сентября. Без ее наличия, они не смогут размещаться на агрегаторах и предлагать свои услуги. Их деятельность окажется вне правового поля. Конечно, причина продажи может быть другая. Но в целом в отрасли есть такие проблемы», — рассказала Анна Комкова корреспонденту агентства.
Сами продавцы баз отдыха называют разные причины. Так, в пермском гостевом доме «Синица» сообщили корреспонденту агентства, что избавляются от бизнеса из-за нехватки времени. Объект готовы отдать за 3,7 млн рублей.
Продавец еще одной базы отдыха в Пермском крае Илья Явна, сообщил URA.RU, что собственница решила сфокусироваться на другой деятельности. Так как любой бизнес требует внимания и контроля, они с мужем решили передать их объект в хорошие руки. «Все строил ее муж. Он сам профессиональный строитель в сфере ИЖС. То есть все сделано на совесть», — отметил продавец. Название базы отдыха в объявлении не раскрывается, но в объявлении опубликованы фотографии известного глемпинга «Елки». Лот продают за 11 млн рублей. Также в объявлении сказано, что бизнес приносит 440 тысяч рублей чистой прибыли ежемесячно.
Дороже всего продают глемпинг «Гастроли» в Полазне. Бизнес готовы отдать за 15 млн рублей. В объявлении владелец пишет, что ему жалко продавать объект. Но он вынужден переехать в другой город, откуда не сможет заниматься бизнесом.
В краевом министерстве туризма URA.RU сообщили, что гостиницы, санатории, базы отдыха, кемпинги, глемпинги с 1 января 2025 года обязаны пройти самооценку и внести о себе данные в Единый реестр объектов классификации в сфере туристской индустрии. Об этом сказано в федеральном законе 132-ФЗ «Об основах туризма и туристской деятельности в РФ». При этом на земельных участках с такими видами разрешенного использования, как «индивидуальное жилищное строительство» и «сельскохозяйственное использование» они оказывать услуги не могут. Ведомство готово проконсультировать владельцев глемпингов, которые сталкиваются с проблемами, и помочь наладить диалог с муниципалитетом, чтобы перевести земли в вид разрешенного строительства.
В минтуризма уточнили, что если после 1 марта в Едином реестре нет данных о глемпинге, оказывать услуги ему запрещено. Владельцу могут выдать предписание и приостановить деятельность до устранения нарушений. Предпринимателям и инвесторам, которые рассматривают покупку базы отдыха или глемпинга, советуют обращать внимание на документы, устанавливающие права владельца, и на вид разрешенного использования земельного участка.
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