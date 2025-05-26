«Единая Россия» показала, на кого сделает ставку на выборах

«Единая Россия» намерена серьезно обновить состав представительных органов власти в регионах. Как рассказал 26 мая на пресс-конференции по итогам предварительного голосования в ТАСС секретарь генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев, в этом году на праймериз было представлено больше кандидатов, чем в прошлом году. И в этот раз ставка сделана на участников спецоперации и молодежь.
Единый день голосования осенью пройдет в 57 регионах России — это 227 выборов разных уровней. «Единая Россия» принимает участие в каждой из них: выдвигает кандидатов не только в законодательные собрания и административные центры, но и в муниципалитеты, что отличает ее от оппозиционеров, сказал секретарь генсовета партии ЕР Владимир Якушев.
«Всего было подано 22 509 заявлений, а зарегистрировано 21 336. Это разница объясняется тем, что порядка 1 200 кандидатов не выполнили требования [для участия в праймериз]», — пояснил он.
Якушев рассказал, что доля мужчин в предварительном электронном голосовании составила 56%, а женщин 44%, что на два пункта больше, чем в прошлом году. «Наблюдается тенденция по увеличению их числа в нашем внутрипартийном голосовании», — сообщил Якушев.
Большинство кандидатов представляет бизнес — 31%, образование — 20%, здравоохранение — 7%, социальную и общественную деятельность — по 6%, культуру — 5%, государственное, муниципальное управление и ЖКХ — 4%. Безработных среди кандидатов — 5%, пенсионеров — 4%, военнослужащих, силовых структур и студентов — по 3%, а самозанятых — 2%. Доля членов партии ЕР в праймериз составляет 45%, беспартийных 55%. «Но хочу отметить, что в числе последних 33% — это наши сторонники», — добавил Якушев.
Секретарь Генсовета отметил, что в составе кандидатов праймериз — 1 116 участников спецоперации. И добавил, что в этом году, так же как и в прошлом, им дадут 25% дополнительных голосов. Портрет кандидатов также представлен молодыми людьми до 35 лет — это 29% и действующими депутатами — 10%.
«Большое число вновь заявившихся, то есть тех, кто не является сегодня депутатами разных уровней. Мы можем с вами предположить, что… это серьезная заявка на обновление депутатского корпуса», — сообщил Якушев и напомнил, что в прошлом году оно составило 75%.
Секретарь генсовета партии ЕР подчеркнул, что победители предварительного электронного голосования станут известны после 27 мая. Но предварительно, процедуру прошли 827 участников СВО, 35 активистов МГЕР, 16% молодежи до 35 лет и 28% действующих депутатов. Он напомнил, что в прошлом году мандаты получили 304 участника СВО. Выиграли, при этом, 320 человек, но некоторые по разным причинам от депутатского места отказались.
«Внутрипартийная конкуренция позволяет нам выявить более сильных кандидатов, которые затем эффективно работают с нашими избирателями. Последние непосредственно в Единый день голосования, приходя на участки, будут отдавать голоса за тех людей, за которых нам не стыдно», — сказал он.
В этом году «Единая Россия» зарегистрировала более 3,6 млн избирателей. Явка составила более трех миллионов человек — это 10,5% граждан. Прирост явки в сравнении с 2020 годом — на 6,1%.
В законодательных собраниях регионов РФ у партии ЕР — 11 кампаний, где будут замещать 464 мандата. На праймериз подано 2 666 заявлений. Явка составила 1 114 259 избирателей, ее средний показатель 11,2%.
«Известны лидеры по явке. Ямало-Ненецкий автономный округ – 15,3%, Костромская область – 13,5%. Скажу про нее отдельно, что там у нас будет напряженная избирательная кампания, так как там выбирают губернатора, депутатов в законодательное собрание, административные центры и муниципалитеты. Рязанская область – 12, 5%», – уточнил Якушев.
Также же он назвал регионы, которые стали лидерами по росту явки избирателей в 2025 году в сравнении с 2020-м. Так, в Новосибирской области она составила 11,7% против 3,5% пять лет назад, в Костромской— 13,5% против 4,4%, а в ЯНАО — 15,3% против 6,5 %.
В административных центрах субъектов РФ у партии ЕР — 25 кампаний, где будут замещать 934 мандата. На праймериз подано 5 240 заявлений. Явка составила 1 083 946 избирателей, ее средний показатель 9,3%, рост на 5,3%. «В лидерах по явке находятся Астрахань — 14,1%, Ижевск — 13,8%, Кострома — 13,6%», — привел цифры Якушев.
Сравнивая регионы, которые стали лидерами по росту явки избирателей в сравнении с 2020-м годом, он сказал, что самые лучшие показатели у Новосибирска — 9,1% против 1,1% пять лет назад, у Ульяновска 9,3% — против 1,5%, а у Ижевска — 13,8% против 2,8%. «Число избирателей, которые приняли участие в этом голосовании подчеркивает, что она востребована, легитимна и интересна людям», — сказал Якушев.
Любое действие партии сегодня нельзя рассматривать в отрыве от кампании 2026 года, подчеркнул секретарь генсовета партии ЕР. «Мы проверяем, в том числе цифровые сервисы, потому что выборы в Госдуму будут проходить процесс предварительного голосования. Смотрим, где у нас есть слабые места, анализируем работу региональных команд. Традиционно знаем, в каких регионах сильны оппоненты. За небольшой промежуток времени мы смотрим, где что-то донастроить», — пояснил он.
Якушев добавил, что сейчас очень важно получить качественно сильный состав в 57 субъектах, где проходят выборы, потому что депутатский корпус партии власти — это основная движущая сила.
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