Более тысячи ветеранов СВО боролись за победу праймериз ЕР

Победу в электронном предварительном голосовании «Единой России» по определению кандидатов на сентябрьские выборы одержали 827 участников специальной военной операции. Об этом сообщил секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев.
«Предварительно, 827 участников СВО стали победителями предварительного голосования „Единой России“, — сообщил Якушев в ходе брифинга. Трансляцию ведет ТАСС.
В предварительном голосовании партии «Единая Россия», прошедшем с 19 по 25 мая, приняли участие свыше 21,3 тысячи кандидатов. Согласно информации, предоставленной Якушевым, среди них были 1 116 участников и ветеранов специальной военной операции. Процедура праймериз охватила 227 избирательных кампаний в 57 регионах страны.
Сегодня, 26 мая, в Москве проводится брифинг, посвященный подведению итогов электронного предварительного голосования ЕР. По его итогам формируется список кандидатов для участия в региональных выборах, запланированных на осень.
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