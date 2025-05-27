В Екатеринбурге посадили мужчин, отправлявших детское порно педофилам в 28 стран

27 мая 2025 в 18:33 Размер текста - 17 +

Для поимки подозреваемый была проведена масштабная операция Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге отправили в колонию двух мужчин, обвиняемых в распространении детской порнографии в 28 стран. Информацию URA.RU подтвердили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области. Фигурантов признали виновными лишь по одному пункту обвинения — пособничестве в обороте материалов с порнографическим изображением. Мужчины получили по три года лишения свободы в колонии общего режима, сообщили в инстанции. Новость по теме В Екатеринбурге накрыли порноимперию, поставлявшую ролики педофилам из 28 стран О задержании жителей Уралмаша стало известно летом 2023 года. Подозреваемым на тот момент было по 25 лет. У них был третий подельник — 39-летний житель Краснодарского края. Его тоже задержали. Чтобы изобличить преступников, была проведена специальная международная операция, инициированная Генеральным секретариатом Интерпола. «Ее участниками стали 28 стран по всему миру, в том числе Аргентина, Тайланд, Болгария и другие. Основной целью мероприятия являлось привлечение к ответственности лиц, входящих в индустрию бизнеса по извлечению прибыли от рекламы на зарубежных интернет-ресурсах, использовавших материалы с сексуальными надругательствами над детьми. Криминальный заработок каждого фигуранта дела составлял до 350 тысяч рублей в месяц. Доход от „клубнички“ поступал на специально созданные для этих целей криптокошельки», — говорил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Следователи СКР провели обыски у фигурантов и изъяли технику и жесткий диск с порнографией. «Результат проведенных мероприятий является ярким примером эффективности международного, межрегионального и межведомственного сотрудничества в борьбе с преступлениями против половой неприкосновенности детей и общественной нравственности», — подчеркивал представитель свердловского СКР Александр Шульга. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге отправили в колонию двух мужчин, обвиняемых в распространении детской порнографии в 28 стран. Информацию URA.RU подтвердили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области. Фигурантов признали виновными лишь по одному пункту обвинения — пособничестве в обороте материалов с порнографическим изображением. Мужчины получили по три года лишения свободы в колонии общего режима, сообщили в инстанции. О задержании жителей Уралмаша стало известно летом 2023 года. Подозреваемым на тот момент было по 25 лет. У них был третий подельник — 39-летний житель Краснодарского края. Его тоже задержали. Чтобы изобличить преступников, была проведена специальная международная операция, инициированная Генеральным секретариатом Интерпола. «Ее участниками стали 28 стран по всему миру, в том числе Аргентина, Тайланд, Болгария и другие. Основной целью мероприятия являлось привлечение к ответственности лиц, входящих в индустрию бизнеса по извлечению прибыли от рекламы на зарубежных интернет-ресурсах, использовавших материалы с сексуальными надругательствами над детьми. Криминальный заработок каждого фигуранта дела составлял до 350 тысяч рублей в месяц. Доход от „клубнички“ поступал на специально созданные для этих целей криптокошельки», — говорил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Следователи СКР провели обыски у фигурантов и изъяли технику и жесткий диск с порнографией. «Результат проведенных мероприятий является ярким примером эффективности международного, межрегионального и межведомственного сотрудничества в борьбе с преступлениями против половой неприкосновенности детей и общественной нравственности», — подчеркивал представитель свердловского СКР Александр Шульга.