Умер актер Фунтиков, сыгравший Кроша

Актер театра и кино и член Союза кинематографистов России Василий Фунтиков скончался 27 мая 2025 года в возрасте 62 лет. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов РФ. Артист был широко известен по роли Кроша в фильме Григория Аронова «Каникулы Кроша».
«Скоропостижно ушел из жизни замечательный актер театра и кино, член Союза кинематографистов РФ, член Гильдии актеров Союза кинематографистов РФ, член Гильдии актеров кино России Фунтиков Василий», — говорится в сообщении на сайте Союза кинематографистов. В организации также добавили, что прощание с артистом состоится 30 мая на Хованском кладбище.
Фунтиков родился 5 июля 1962 года в Москве. В 1984 году он окончил Щукинское театральное училище и работал в Театре Советской армии (ныне — Театр Российской армии), а также в Московском драматическом театре имени Пушкина. Его дебют в кино состоялся еще в 1975 году с главной ролью в фильме Марии Муат «Охотник за браконьерами». В фильмографии актера насчитывается около 30 работ, среди которых «Неизвестный солдат», «Воскресенье, половина седьмого», «Презумпция невиновности» и другие проекты.
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