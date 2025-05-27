Грузовая машина «Сима-ленда» с российскими номерами и автомобильным кодом Свердловской области (66) смогла въехать на территорию Китайской Народной Республики без ограничений: их вводили из-за пандемии коронавируса. Фура прибыла в китайский офис, чтобы забрать поставки.
«Впервые машина компании „Сима-ленд“ с российскими номерами отправилась из китайского города Иу в Екатеринбург — главный офис компании», — сообщили представители компании в telegram-канале «Сима-ленд Live». Сотрудники китайского офиса встречали фуру с российскими флагами и хлопушками.
В декабре 2021 года Китай закрыл крупнейший пункт пропуска Забайкальск — Маньчжурия на российско-китайской границе из-за сложной эпидемиологической обстановки в приграничном городе. Ограничения касались автомобильных и железнодорожных перевозок.
Позже водителям разрешали пересекать границу при наличии QR-кода о вакцинации. Возобновление допандемийного грузового направления запустили в тестовом режиме в 2024 году, привычные перевозки стали возможными с 16 мая 2025 года.
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