27 мая 2025

Фура «Сима-ленда» с российскими номерами впервые с пандемии въехала в Китай. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Фура приехала в китайский Иу из Екатеринбурга
Фура приехала в китайский Иу из Екатеринбурга Фото:

Грузовая машина «Сима-ленда» с российскими номерами и автомобильным кодом Свердловской области (66) смогла въехать на территорию Китайской Народной Республики без ограничений: их вводили из-за пандемии коронавируса. Фура прибыла в китайский офис, чтобы забрать поставки.

«Впервые машина компании „Сима-ленд“ с российскими номерами отправилась из китайского города Иу в Екатеринбург — главный офис компании», — сообщили представители компании в telegram-канале «Сима-ленд Live». Сотрудники китайского офиса встречали фуру с российскими флагами и хлопушками.

В декабре 2021 года Китай закрыл крупнейший пункт пропуска Забайкальск — Маньчжурия на российско-китайской границе из-за сложной эпидемиологической обстановки в приграничном городе. Ограничения касались автомобильных и железнодорожных перевозок.

Позже водителям разрешали пересекать границу при наличии QR-кода о вакцинации. Возобновление допандемийного грузового направления запустили в тестовом режиме в 2024 году, привычные перевозки стали возможными с 16 мая 2025 года.

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Грузовая машина «Сима-ленда» с российскими номерами и автомобильным кодом Свердловской области (66) смогла въехать на территорию Китайской Народной Республики без ограничений: их вводили из-за пандемии коронавируса. Фура прибыла в китайский офис, чтобы забрать поставки. «Впервые машина компании „Сима-ленд“ с российскими номерами отправилась из китайского города Иу в Екатеринбург — главный офис компании», — сообщили представители компании в telegram-канале «Сима-ленд Live». Сотрудники китайского офиса встречали фуру с российскими флагами и хлопушками. В декабре 2021 года Китай закрыл крупнейший пункт пропуска Забайкальск — Маньчжурия на российско-китайской границе из-за сложной эпидемиологической обстановки в приграничном городе. Ограничения касались автомобильных и железнодорожных перевозок. Позже водителям разрешали пересекать границу при наличии QR-кода о вакцинации. Возобновление допандемийного грузового направления запустили в тестовом режиме в 2024 году, привычные перевозки стали возможными с 16 мая 2025 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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