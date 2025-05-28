Челябинский перевозчик нарвался на штраф из-за неработающих кондиционеров

В автобусах маршрута 22а в Челябинске не работают кондиционеры, а жители массово жалуются на низкое качество услуг. За это перевозчик ООО «Альфа» выписали штраф. Об этом сообщил замминистра транспорта области Александр Егоров
"В последнее время особенно много жалоб поступало на маршрут 22а. Личная проверка подтвердила нарушения. Выяснилось, что кондиционеры не работают, температура в салоне не отображается на табло, грязные пол и потолок, сломаны поручни, плафоны и другие недочеты. По итогам проверки на перевозчика ООО «Альфа» составлен акт и наложен штраф", — заявил Егоров, чьи слова приводит пресс-служба ведомства в telegram-канале.
В региональном минтрансе отмечают, что некоторые компании игнорируют правила и не включают кондиционеры. Причины у всех разные — кто-то бережет топливо, кто-то не хочет тратить время на дозаправку, а некоторые просто не умеют пользоваться техникой или не готовы улучшать сервис для пассажиров.
Егоров пообещал, что контроль за транспортом продолжится, особенно за работой кондиционеров. Маршрут 22а и другие проблемные направления проверят повторно.
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