Российское юрлицо Microsoft решило банкротиться

Российское юридическое лицо корпорации Microsoft — ООО «Майкрософт Рус» — планирует подать заявление о признании себя банкротом в Арбитражный суд города Москвы. Об этом сообщает портал «Федресурс».
«Майкрософт рус» <…> уведомляет всех заинтересованных лиц и сообщает о своем намерении обратиться в Арбитражный суд города Москвы с заявлением должника о признании общества с ограниченной ответственностью «Майкрософт рус» несостоятельным (банкротом)», — говорится в сообщении портала. Среди кредиторов компании значится Газпромбанк.
С января 2025 года в отношении компании «Майкрософт Рус» было инициировано четыре судебных иска, совокупная сумма требований по которым составляет 110 миллионов рублей. Все обращения в суд обусловлены неисполнением компанией договорных обязательств, возникшим после ухода Microsoft с российского рынка в 2022 году на фоне начала специальной военной операции на территории Украины.
Согласно опубликованной отчетности, в декабре 2024 года и январе 2025 года компания Microsoft завершила деятельность своих филиалов и обособленных подразделений в 13 городах России. По информации ФНС, прибыль ООО «Майкрософт Рус» в 2024 году составила 174,1 миллиона рублей, что на 38,9% превышает показатель 2023 года, когда чистая прибыль достигла 125,3 миллиона рублей. Кроме того, в РФ у Microsoft остается еще три юрлица — «Майкрософт девелопмент центр рус», «Майкрософт мобайл рус» и «Майкрософт пейментс рус».
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