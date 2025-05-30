Загадочно пропавший в Екатеринбурге пенсионер найден мертвым

Пожилой мужчина ушел в магазин и не вернулся
Пенсионер Юрий Степанов (73 года), пропавший в Екатеринбурге две недели назад, найден мертвым. Об этом URA.RU рассказала его семья. Родственники поблагодарили поисковиков-волонтеров, проделавших серьезную работу.
Юрий Николаевич 14 мая ушел в магазин в районе Южная Подстанция, с тех пор близкие его не видели. Он лишь несколько раз попадал на камеры видеонаблюдения, спал на остановке, подходил к случайным прохожим, чтобы спросить дорогу к речке или где конечная остановка автобуса.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!