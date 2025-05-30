30 мая 2025

Загадочно пропавший в Екатеринбурге пенсионер найден мертвым

В Екатеринбурге обнаружили тело 73-летнего мужчины, исчезнувшего 14 дней назад
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу Минина. Курган, пенсионер, трость, арестант
Пожилой мужчина ушел в магазин и не вернулся Фото:

Пенсионер Юрий Степанов (73 года), пропавший в Екатеринбурге две недели назад, найден мертвым. Об этом URA.RU рассказала его семья. Родственники поблагодарили поисковиков-волонтеров, проделавших серьезную работу.

Юрий Николаевич 14 мая ушел в магазин в районе Южная Подстанция, с тех пор близкие его не видели. Он лишь несколько раз попадал на камеры видеонаблюдения, спал на остановке, подходил к случайным прохожим, чтобы спросить дорогу к речке или где конечная остановка автобуса.

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Пенсионер Юрий Степанов (73 года), пропавший в Екатеринбурге две недели назад, найден мертвым. Об этом URA.RU рассказала его семья. Родственники поблагодарили поисковиков-волонтеров, проделавших серьезную работу. Юрий Николаевич 14 мая ушел в магазин в районе Южная Подстанция, с тех пор близкие его не видели. Он лишь несколько раз попадал на камеры видеонаблюдения, спал на остановке, подходил к случайным прохожим, чтобы спросить дорогу к речке или где конечная остановка автобуса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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