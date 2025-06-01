В Перми стартовал летний фестиваль «Выходные на набережной. Закамск — место силы». Открытие состоялось масштабным концертом с участием детских и профессиональных коллективов города. Об этом сообщается на сайте мэрии.
«В Кировском районе Перми заработал новый летний фестиваль „Выходные на набережной“. Первый день мероприятия собрал сотни зрителей на обновленной набережной, где выступили лучшие творческие коллективы города», — говорится в сообщении городской администрации.
Программу открыл Большой хоровой собор, объединивший более 200 юных исполнителей из пяти пермских хоровых коллективов. Под аккомпанемент камерного оркестра «Орфей» дети исполнили произведения пермского композитора Евгения Крылатова.
Концерт продолжили популярные местные артисты: фолк-группа «Груша», ансамбль «Ярмарка», балалаечник Андрей Киряков с проектом «Три балалайки» и другие. Завершился вечер танцевальным DJ-сетом под открытым небом.
Следующее мероприятие в рамках фестиваля запланировано на 12 июня и будет посвящено Дню России и Дню города. Гостей ждет новая концертная программа, презентация уличной выставки «Лица Закамска» о знаменитых жителях района и детская анимация. Всего этим летом на набережной пройдет 11 различных событий, цель которых — создать новое культурное пространство для жителей и гостей Перми.
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