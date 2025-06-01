Полиция проведет проверку по факту появления в Сети информации о пришедшей в ночной клуб в городе Горнозаводск (Пермский край) девушки с пистолетом. В понедельник, 2 июня, ряд телеграмм-каналов распространили информацию о том, что местная жительница размахивала в ночном клубе «Галактика» пистолетом. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю URA.RU рассказали, что сообщений о случившемся в полицию не поступало.
«По данному факту проводится проверка, обстоятельства случившегося устанавливаются. В полицию сообщений не поступало», — пояснили информационному агентству в краевом полицейском главке.
Судя по видео, которое публикуют telegram-каналы, девушка танцует в ночном клубе размахивая при этом пистолетом. В соцсетях сообщается, что жительница Горнозаводска, «сама себя называет Аленабрат». Девушка якобы «давно беспределит и бьет подростков» за то, что те с ней не здороваются.
Ранее URA.RU рассказывало о нападении на молодых людей в Перми мужчины с пистолетом. Пермяку не понравилось, что девушки и молодой человек устроили на дороге в зимнем лесу фотосессию.
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