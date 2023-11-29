Пермяк с пистолетом напал на людей, фотографирующихся в лесу

30 ноября 2023 в 10:52 Размер текста - 17 +

Жена угрожавшего сообщила, что он полицейский Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На троих друзей в микрорайоне Голый Мыс в Перми, напал мужчина с пистолетом. Он проезжал мимо и ему не понравилось, что две девушки и молодой человек устроили на дороге в зимнем лесу фотосессию. Об инциденте рассказала Ирина Чугунова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Мимо проехала серая Chevrolet Niva, а за ними синяя Нива. Из серой машины выглядывает мужчина и с наездом говорит: „Вы че не поняли, вы че тут все еще стоите?“ Мы пытаемся спокойно объяснить, что снимаем видео, и что сейчас освободим дорогу. Далее он подходит к Кате, чтобы разобраться, подходит слишком близко, и Артем закрывает Катю рукой. Мужчина достает пистолет», — написала Ирина Чугунова. Пермячка добавила, что с мужчиной в серой машине была его жена. Она сообщила, что ее муж полицейский, поэтому имеет право носить оружие. Из синей Нивы вышла женщина и мужчина, которые тоже начали вести себя агрессивно. По словам Ирины Чугуновой, друзья дали нападавшим отпор и уехали. Девушка отметила, что 29 ноября она написала заявление в полицию. Сотрудники ГУ МВД России по Пермском краю проводят проверку, сообщает 59.ru.

На троих друзей в микрорайоне Голый Мыс в Перми, напал мужчина с пистолетом. Он проезжал мимо и ему не понравилось, что две девушки и молодой человек устроили на дороге в зимнем лесу фотосессию. Об инциденте рассказала Ирина Чугунова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Мимо проехала серая Chevrolet Niva, а за ними синяя Нива. Из серой машины выглядывает мужчина и с наездом говорит: „Вы че не поняли, вы че тут все еще стоите?“ Мы пытаемся спокойно объяснить, что снимаем видео, и что сейчас освободим дорогу. Далее он подходит к Кате, чтобы разобраться, подходит слишком близко, и Артем закрывает Катю рукой. Мужчина достает пистолет», — написала Ирина Чугунова. Пермячка добавила, что с мужчиной в серой машине была его жена. Она сообщила, что ее муж полицейский, поэтому имеет право носить оружие. Из синей Нивы вышла женщина и мужчина, которые тоже начали вести себя агрессивно. По словам Ирины Чугуновой, друзья дали нападавшим отпор и уехали. Девушка отметила, что 29 ноября она написала заявление в полицию. Сотрудники ГУ МВД России по Пермском краю проводят проверку, сообщает 59.ru.