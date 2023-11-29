29 ноября 2023

Пермяк с пистолетом напал на людей, фотографирующихся в лесу

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие военно-патриотического клуба "Альфа". Екатеринбург, страйкбол, спортивный пистолет, тренировочное оружие
Жена угрожавшего сообщила, что он полицейский Фото:

На троих друзей в микрорайоне Голый Мыс в Перми, напал мужчина с пистолетом. Он проезжал мимо и ему не понравилось, что две девушки и молодой человек устроили на дороге в зимнем лесу фотосессию. Об инциденте рассказала Ирина Чугунова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Мимо проехала серая Chevrolet Niva, а за ними синяя Нива. Из серой машины выглядывает мужчина и с наездом говорит: „Вы че не поняли, вы че тут все еще стоите?“ Мы пытаемся спокойно объяснить, что снимаем видео, и что сейчас освободим дорогу. Далее он подходит к Кате, чтобы разобраться, подходит слишком близко, и Артем закрывает Катю рукой. Мужчина достает пистолет», — написала Ирина Чугунова.

Пермячка добавила, что с мужчиной в серой машине была его жена. Она сообщила, что ее муж полицейский, поэтому имеет право носить оружие. Из синей Нивы вышла женщина и мужчина, которые тоже начали вести себя агрессивно. По словам Ирины Чугуновой, друзья дали нападавшим отпор и уехали. Девушка отметила, что 29 ноября она написала заявление в полицию. Сотрудники ГУ МВД России по Пермском краю проводят проверку, сообщает 59.ru.

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На троих друзей в микрорайоне Голый Мыс в Перми, напал мужчина с пистолетом. Он проезжал мимо и ему не понравилось, что две девушки и молодой человек устроили на дороге в зимнем лесу фотосессию. Об инциденте рассказала Ирина Чугунова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Мимо проехала серая Chevrolet Niva, а за ними синяя Нива. Из серой машины выглядывает мужчина и с наездом говорит: „Вы че не поняли, вы че тут все еще стоите?“ Мы пытаемся спокойно объяснить, что снимаем видео, и что сейчас освободим дорогу. Далее он подходит к Кате, чтобы разобраться, подходит слишком близко, и Артем закрывает Катю рукой. Мужчина достает пистолет», — написала Ирина Чугунова. Пермячка добавила, что с мужчиной в серой машине была его жена. Она сообщила, что ее муж полицейский, поэтому имеет право носить оружие. Из синей Нивы вышла женщина и мужчина, которые тоже начали вести себя агрессивно. По словам Ирины Чугуновой, друзья дали нападавшим отпор и уехали. Девушка отметила, что 29 ноября она написала заявление в полицию. Сотрудники ГУ МВД России по Пермском краю проводят проверку, сообщает 59.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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