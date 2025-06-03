В центре Перми у парка Горького продается студия эпиляции и коррекции фигуры

В Перми на улице Швецова продается косметологический салон за 1 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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В студии действует система клубных карт
В студии действует система клубных карт Фото:

В Перми в районе Горьковского парка продается студия эпиляции и коррекции фигуры. Стоимость готового бизнеса – 1,05 млн рублей.

«Продам действующую студию эпиляции и коррекции фигуры. Есть оборудование для лазерной эпиляции и депиляции, аппарат коррекции фигуры. Помещение 36 квадратных метров. Установлен кондиционер и камеры наблюдения. Стоимость – 1,05 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

В студии действует система клубных карт и работают два мастера на аренде второго кабинета. Причиной продажи бизнеса указаны семейные обстоятельства.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ленинском районе Перми на улице Газеты Звезда продается салон красоты. Стоимость готового бизнеса составляет 320 тысяч рублей. В стоимость входит вытяжки, мойка, кресла и мебель. 

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В Перми в районе Горьковского парка продается студия эпиляции и коррекции фигуры. Стоимость готового бизнеса – 1,05 млн рублей. «Продам действующую студию эпиляции и коррекции фигуры. Есть оборудование для лазерной эпиляции и депиляции, аппарат коррекции фигуры. Помещение 36 квадратных метров. Установлен кондиционер и камеры наблюдения. Стоимость – 1,05 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. В студии действует система клубных карт и работают два мастера на аренде второго кабинета. Причиной продажи бизнеса указаны семейные обстоятельства. Ранее URA.RU сообщало, что в Ленинском районе Перми на улице Газеты Звезда продается салон красоты. Стоимость готового бизнеса составляет 320 тысяч рублей. В стоимость входит вытяжки, мойка, кресла и мебель. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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