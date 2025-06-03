В центре Перми у парка Горького продается студия эпиляции и коррекции фигуры

В Перми в районе Горьковского парка продается студия эпиляции и коррекции фигуры. Стоимость готового бизнеса – 1,05 млн рублей.
«Продам действующую студию эпиляции и коррекции фигуры. Есть оборудование для лазерной эпиляции и депиляции, аппарат коррекции фигуры. Помещение 36 квадратных метров. Установлен кондиционер и камеры наблюдения. Стоимость – 1,05 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.
В студии действует система клубных карт и работают два мастера на аренде второго кабинета. Причиной продажи бизнеса указаны семейные обстоятельства.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ленинском районе Перми на улице Газеты Звезда продается салон красоты. Стоимость готового бизнеса составляет 320 тысяч рублей. В стоимость входит вытяжки, мойка, кресла и мебель.
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