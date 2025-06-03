Путин наградил челябинского медика медалью

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Елену Цепаеву президент РФ Владимир Путин наградил в преддверии Дня медицинского работника
Елену Цепаеву президент РФ Владимир Путин наградил в преддверии Дня медицинского работника Фото:

Президент РФ Владимир Путин наградил медалью Луки Крымского челябинского медика Елену Цепаеву. Врач возглавляет диспансер психоневрологической больницы.

«Указ президента РФ о награждении государственными наградами. Медаль Луки Крымского — заведующей диспансером Областной психоневрологической больницы № 5 Елене Цепаевой», — отмечено в документе.

Руководителя отметили за заслуги в области здравоохранения. Путин в указе указал на многолетнюю добросовестную работу Цепаевой.

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Президент РФ Владимир Путин наградил медалью Луки Крымского челябинского медика Елену Цепаеву. Врач возглавляет диспансер психоневрологической больницы. «Указ президента РФ о награждении государственными наградами. Медаль Луки Крымского — заведующей диспансером Областной психоневрологической больницы № 5 Елене Цепаевой», — отмечено в документе. Руководителя отметили за заслуги в области здравоохранения. Путин в указе указал на многолетнюю добросовестную работу Цепаевой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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