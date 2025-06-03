Путин наградил челябинского медика медалью

Елену Цепаеву президент РФ Владимир Путин наградил в преддверии Дня медицинского работника
Президент РФ Владимир Путин наградил медалью Луки Крымского челябинского медика Елену Цепаеву. Врач возглавляет диспансер психоневрологической больницы.
«Указ президента РФ о награждении государственными наградами. Медаль Луки Крымского — заведующей диспансером Областной психоневрологической больницы № 5 Елене Цепаевой», — отмечено в документе.
Руководителя отметили за заслуги в области здравоохранения. Путин в указе указал на многолетнюю добросовестную работу Цепаевой.
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