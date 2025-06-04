Неизвестный открыл огонь из травмата возле ТРЦ «Щелковский» в Москве

Неизвестный открыл стрельбу из травматического оружия у торгового центра «Щелковский» в Москве вечером 3 июня. Такой информацией с URA.RU поделились очевидцы, сообщения об этом публикуют telegram-каналы.
«В районе дома 75 по Щелковскому шоссе неизвестный произвел несколько выстрелов из, предположительно, травматического оружия», — говорится в сообщении telegram-канала Shot. По данным источника, подозреваемый уже задержан. Пострадавших в результате стрельбы нет. Сейчас правоохранители выясняют мотивы стрелявшего и опрашивают очевидцев.
UPD (11:50 по мск): корреспондент URA.RU позвонил администрации ТРЦ. По их словам, в последнее время ничего подобного не происходило. При этом пользователи в соцсетях пишут, что стрельба была 3 июня, вход в ТРЦ перекрывали с улицы.
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