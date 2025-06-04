Неизвестный открыл огонь из травмата возле ТРЦ «Щелковский» в Москве

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При стрельбе в ТРЦ «Щелковский» никто не пострадал
При стрельбе в ТРЦ «Щелковский» никто не пострадал Фото:

Неизвестный открыл стрельбу из травматического оружия у торгового центра «Щелковский» в Москве вечером 3 июня. Такой информацией с URA.RU поделились очевидцы, сообщения об этом публикуют telegram-каналы.  

«В районе дома 75 по Щелковскому шоссе неизвестный произвел несколько выстрелов из, предположительно, травматического оружия», — говорится в сообщении telegram-канала Shot. По данным источника, подозреваемый уже задержан. Пострадавших в результате стрельбы нет. Сейчас правоохранители выясняют мотивы стрелявшего и опрашивают очевидцев.

UPD (11:50 по мск): корреспондент URA.RU позвонил администрации ТРЦ. По их словам, в последнее время ничего подобного не происходило. При этом пользователи в соцсетях пишут, что стрельба была 3 июня, вход в ТРЦ перекрывали с улицы. 

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Неизвестный открыл стрельбу из травматического оружия у торгового центра «Щелковский» в Москве вечером 3 июня. Такой информацией с URA.RU поделились очевидцы, сообщения об этом публикуют telegram-каналы.   «В районе дома 75 по Щелковскому шоссе неизвестный произвел несколько выстрелов из, предположительно, травматического оружия», — говорится в сообщении telegram-канала Shot. По данным источника, подозреваемый уже задержан. Пострадавших в результате стрельбы нет. Сейчас правоохранители выясняют мотивы стрелявшего и опрашивают очевидцев. UPD (11:50 по мск): корреспондент URA.RU позвонил администрации ТРЦ. По их словам, в последнее время ничего подобного не происходило. При этом пользователи в соцсетях пишут, что стрельба была 3 июня, вход в ТРЦ перекрывали с улицы. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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