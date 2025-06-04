Министр рассказала о больших зарплатах свердловских врачей

Глава свердловского минздрава Савинова: медики получают свыше 130 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Савинова назвала среднюю зарплату медиков в крупных больницах Свердловской области
Савинова назвала среднюю зарплату медиков в крупных больницах Свердловской области Фото:

В Свердловской области медики выбирают работать в частных больницах вместо бюджетных не из-за низких зарплат, а по причине колоссальной нагрузки. С таким заявлением выступила глава минздрава Татьяна Савинова, заметив, что на Среднем Урале одна из самых высоких зарплат у врачей в стране.

«Наша задача — создать более комфортные условия для работы. То есть бороться с заработной платой, на мой взгляд, это не самый правильный путь», — пояснила министра в ходе пресс-конференции ТАСС.

По ее словам, зарплата медиков в Свердловской области свыше 130 тысяч рублей — в крупных больницах средний заработок составляет 150-180 тысяч рублей.

Пресс-конференция Савиновой в новом статусе на Среднем Урале стала первой. В своем выступлении она рассказала про строительство новых поликлиник, введение единой формы для врачей и недавние кадровые перестановки в министерстве. URA.RU собрало десять ее главных заявлений в отдельном материале.

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В Свердловской области медики выбирают работать в частных больницах вместо бюджетных не из-за низких зарплат, а по причине колоссальной нагрузки. С таким заявлением выступила глава минздрава Татьяна Савинова, заметив, что на Среднем Урале одна из самых высоких зарплат у врачей в стране. «Наша задача — создать более комфортные условия для работы. То есть бороться с заработной платой, на мой взгляд, это не самый правильный путь», — пояснила министра в ходе пресс-конференции ТАСС. По ее словам, зарплата медиков в Свердловской области свыше 130 тысяч рублей — в крупных больницах средний заработок составляет 150-180 тысяч рублей. Пресс-конференция Савиновой в новом статусе на Среднем Урале стала первой. В своем выступлении она рассказала про строительство новых поликлиник, введение единой формы для врачей и недавние кадровые перестановки в министерстве. URA.RU собрало десять ее главных заявлений в отдельном материале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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