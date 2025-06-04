Министр рассказала о больших зарплатах свердловских врачей

В Свердловской области медики выбирают работать в частных больницах вместо бюджетных не из-за низких зарплат, а по причине колоссальной нагрузки. С таким заявлением выступила глава минздрава Татьяна Савинова, заметив, что на Среднем Урале одна из самых высоких зарплат у врачей в стране.
«Наша задача — создать более комфортные условия для работы. То есть бороться с заработной платой, на мой взгляд, это не самый правильный путь», — пояснила министра в ходе пресс-конференции ТАСС.
По ее словам, зарплата медиков в Свердловской области свыше 130 тысяч рублей — в крупных больницах средний заработок составляет 150-180 тысяч рублей.
Пресс-конференция Савиновой в новом статусе на Среднем Урале стала первой. В своем выступлении она рассказала про строительство новых поликлиник, введение единой формы для врачей и недавние кадровые перестановки в министерстве. URA.RU собрало десять ее главных заявлений в отдельном материале.
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