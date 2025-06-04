Екатеринбургский врач-кришнаит, обвиненный в насилии над школьницей, признал вину. Фото, видео

Обвиняемый в изнасиловании девочки уральский врач-кришнаит признал вину частично
© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Окладников считает, что связь с девочкой была по взаимному согласию
Сергей Окладников считает, что связь с девочкой была по взаимному согласию Фото:

Екатеринбургский патологоанатом-кришнаит Сергей Окладников, обвиненный в изнасиловании 12-летней девочки, признал вину частично. Об этом URA.RU сказала его адвокат Ольга Кезик.

«Сергей считает, что все было по обоюдному согласию. Защита будет доказывать отсутствие фактов насилия», — отметила Кезик. На заседание пришли близкие Окладникова, от общения они отказались.

Как писало URA.RU, Окладников познакомился с девочкой, когда родители ее привели на одну из встреч кришнаитов. Затем она заболела и общение перешло в Telegram. В январе он вывез школьницу в пригород, чтобы провести «обряд женитьбы». Через неделю позвал к себе домой, чтобы та «исполнила супружеский долг».

Когда родители узнали об их связи, то обратились в правоохранительные органы. Сам Сергей считал, что у него со школьницей сложились «теплые отношения». Суд отправил его за решетку. Школьница прошла ряд экспертиз, в том числе психиатрическую.

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Екатеринбургский патологоанатом-кришнаит Сергей Окладников, обвиненный в изнасиловании 12-летней девочки, признал вину частично. Об этом URA.RU сказала его адвокат Ольга Кезик. «Сергей считает, что все было по обоюдному согласию. Защита будет доказывать отсутствие фактов насилия», — отметила Кезик. На заседание пришли близкие Окладникова, от общения они отказались. Как писало URA.RU, Окладников познакомился с девочкой, когда родители ее привели на одну из встреч кришнаитов. Затем она заболела и общение перешло в Telegram. В январе он вывез школьницу в пригород, чтобы провести «обряд женитьбы». Через неделю позвал к себе домой, чтобы та «исполнила супружеский долг». Когда родители узнали об их связи, то обратились в правоохранительные органы. Сам Сергей считал, что у него со школьницей сложились «теплые отношения». Суд отправил его за решетку. Школьница прошла ряд экспертиз, в том числе психиатрическую.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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