Екатеринбургский патологоанатом-кришнаит Сергей Окладников, обвиненный в изнасиловании 12-летней девочки, признал вину частично. Об этом URA.RU сказала его адвокат Ольга Кезик.
«Сергей считает, что все было по обоюдному согласию. Защита будет доказывать отсутствие фактов насилия», — отметила Кезик. На заседание пришли близкие Окладникова, от общения они отказались.
Как писало URA.RU, Окладников познакомился с девочкой, когда родители ее привели на одну из встреч кришнаитов. Затем она заболела и общение перешло в Telegram. В январе он вывез школьницу в пригород, чтобы провести «обряд женитьбы». Через неделю позвал к себе домой, чтобы та «исполнила супружеский долг».
Когда родители узнали об их связи, то обратились в правоохранительные органы. Сам Сергей считал, что у него со школьницей сложились «теплые отношения». Суд отправил его за решетку. Школьница прошла ряд экспертиз, в том числе психиатрическую.
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