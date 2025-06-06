«Сейчас хорошее время»: продюсер оценил возвращение русских артистов в Европу

Продюсер Рудченко: европейцы поворачиваются лицом к русской культуре
© Служба новостей «URA.RU»
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Европейские зрители готовы принимать российских артистов
Европейские зрители готовы принимать российских артистов Фото:

Российские деятели культуры дирижер Валерий Гергиев и оперная дива Анна Нетребко вновь появляются на ведущих сценах Европы. Это вызывает протесты активистов и представителей ЕС, но поделать с этим они ничего не могут. Продюсер Павел Рудченко в беседе с URA.RU объяснил, что стоит за этим возвращением.

«Культура и искусство всегда являлись инструментом "мягкой силой". Но, к сожалению, ими в последнее время не так умело пользуются, а можно было бы поактивнее. В Европе до сих пор сохранятся фактор раздражительности насчет всего русского. Это связано именно с русофобной политикой государств. Но само же население потихоньку начинает оттаивать, видеть реальность ситуации, поворачиваться лицом к русской культуре. Сейчас очень хорошее время, чтобы воспользоваться этим разворотом обычных людей в сторону России», — говорит собеседник агентства.

Три года наши артисты не появлялись на европейской сцене, попав под санкции и в «черные списки». Однако дирижер и директор Мариинского театра Валерий Гергиев выступит в Барселоне с оркестром в рамках фестиваля Ibercamera, пишет Politico. Организаторы концерта заявили, что не видят юридических препятствий для участия Гергиева.

Анна Нетребко, которая живет в Европе, но регулярно подвергается бойкоту, также готовится к выступлениям в Лондоне, Берлине и Цюрихе. Состоятся ли они, покажет время.

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Российские деятели культуры дирижер Валерий Гергиев и оперная дива Анна Нетребко вновь появляются на ведущих сценах Европы. Это вызывает протесты активистов и представителей ЕС, но поделать с этим они ничего не могут. Продюсер Павел Рудченко в беседе с URA.RU объяснил, что стоит за этим возвращением. Три года наши артисты не появлялись на европейской сцене, попав под санкции и в «черные списки». Однако дирижер и директор Мариинского театра Валерий Гергиев выступит в Барселоне с оркестром в рамках фестиваля Ibercamera, пишет Politico. Организаторы концерта заявили, что не видят юридических препятствий для участия Гергиева. Анна Нетребко, которая живет в Европе, но регулярно подвергается бойкоту, также готовится к выступлениям в Лондоне, Берлине и Цюрихе. Состоятся ли они, покажет время.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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