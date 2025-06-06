«Сейчас хорошее время»: продюсер оценил возвращение русских артистов в Европу

Российские деятели культуры дирижер Валерий Гергиев и оперная дива Анна Нетребко вновь появляются на ведущих сценах Европы. Это вызывает протесты активистов и представителей ЕС, но поделать с этим они ничего не могут. Продюсер Павел Рудченко в беседе с URA.RU объяснил, что стоит за этим возвращением.
«Культура и искусство всегда являлись инструментом "мягкой силой". Но, к сожалению, ими в последнее время не так умело пользуются, а можно было бы поактивнее. В Европе до сих пор сохранятся фактор раздражительности насчет всего русского. Это связано именно с русофобной политикой государств. Но само же население потихоньку начинает оттаивать, видеть реальность ситуации, поворачиваться лицом к русской культуре. Сейчас очень хорошее время, чтобы воспользоваться этим разворотом обычных людей в сторону России», — говорит собеседник агентства.
Три года наши артисты не появлялись на европейской сцене, попав под санкции и в «черные списки». Однако дирижер и директор Мариинского театра Валерий Гергиев выступит в Барселоне с оркестром в рамках фестиваля Ibercamera, пишет Politico. Организаторы концерта заявили, что не видят юридических препятствий для участия Гергиева.
Анна Нетребко, которая живет в Европе, но регулярно подвергается бойкоту, также готовится к выступлениям в Лондоне, Берлине и Цюрихе. Состоятся ли они, покажет время.
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