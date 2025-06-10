В Челябинске поменяют трамвайные маршруты

В Челябинске с 11 июня изменятся маршруты движения трамваев №2 и №20. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города, изменения связаны с ремонтом путей на пересечении улиц Блюхера и Доватора.
«С 20 часов 11 июня начинаем ремонт трамвайных путей на перекрестке Блюхера — Доватора. Обновим рельсы, уложим бетонные плиты на переезде через пути», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города.
Обновленный маршрут №2 будет проходить от ЧЭМК до Депо № 1 (через Кирова и Карла Маркса). Маршрут №20 стартует от Автовокзала, идет через Кирова и заканчивается Депо №2.
В мэрии отметили, что для желающих доехать до Областной больницы будут запущены автобусы. На маршрут выйдут четыре автобуса большого класса с интервалом 16 минут.
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