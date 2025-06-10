В Челябинске поменяют трамвайные маршруты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Маршруты движения трамваев изменят на время ремонта
Маршруты движения трамваев изменят на время ремонта Фото:

В Челябинске с 11 июня изменятся маршруты движения трамваев №2 и №20. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города, изменения связаны с ремонтом путей на пересечении улиц Блюхера и Доватора.

«С 20 часов 11 июня начинаем ремонт трамвайных путей на перекрестке Блюхера — Доватора. Обновим рельсы, уложим бетонные плиты на переезде через пути», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города.

Обновленный маршрут №2 будет проходить от ЧЭМК до Депо № 1 (через Кирова и Карла Маркса). Маршрут №20 стартует от Автовокзала, идет через Кирова и заканчивается Депо №2.

В мэрии отметили, что для желающих доехать до Областной больницы будут запущены автобусы. На маршрут выйдут четыре автобуса большого класса с интервалом 16 минут.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске с 11 июня изменятся маршруты движения трамваев №2 и №20. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города, изменения связаны с ремонтом путей на пересечении улиц Блюхера и Доватора. «С 20 часов 11 июня начинаем ремонт трамвайных путей на перекрестке Блюхера — Доватора. Обновим рельсы, уложим бетонные плиты на переезде через пути», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города. Обновленный маршрут №2 будет проходить от ЧЭМК до Депо № 1 (через Кирова и Карла Маркса). Маршрут №20 стартует от Автовокзала, идет через Кирова и заканчивается Депо №2. В мэрии отметили, что для желающих доехать до Областной больницы будут запущены автобусы. На маршрут выйдут четыре автобуса большого класса с интервалом 16 минут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...