Двое челябинцев вернулись из украинского плена

Двое жителей Троицка (Челябинская область) вернулись из украинского плена. Об этом URA.RU сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко.
«Сегодня хорошая новость пришла еще в две южноуральских семьи и обе они из Троицка. И это не единственное совпадение — обоим вернувшимся парням 31 год», — сообщила URA.RU Сударенко.
По ее словам, один из мужчин был в плену целый год, второй — четыре месяца. Последний был ранен (мог остаться без ноги).
Сударенко поблагодарила всех причастных к возвращению бойцов домой. Она выразила надежду, что обмены военнопленными будут продолжаться.
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