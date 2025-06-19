Двое челябинцев вернулись из украинского плена

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Мужчины вернулись к своим семьям
Мужчины вернулись к своим семьям Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Двое жителей Троицка (Челябинская область) вернулись из украинского плена. Об этом URA.RU сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко.

«Сегодня хорошая новость пришла еще в две южноуральских семьи и обе они из Троицка. И это не единственное совпадение — обоим вернувшимся парням 31 год», — сообщила URA.RU Сударенко.

По ее словам, один из мужчин был в плену целый год, второй — четыре месяца. Последний был ранен (мог остаться без ноги).

Сударенко поблагодарила всех причастных к возвращению бойцов домой. Она выразила надежду, что обмены военнопленными будут продолжаться.

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Двое жителей Троицка (Челябинская область) вернулись из украинского плена. Об этом URA.RU сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко. «Сегодня хорошая новость пришла еще в две южноуральских семьи и обе они из Троицка. И это не единственное совпадение — обоим вернувшимся парням 31 год», — сообщила URA.RU Сударенко. По ее словам, один из мужчин был в плену целый год, второй — четыре месяца. Последний был ранен (мог остаться без ноги). Сударенко поблагодарила всех причастных к возвращению бойцов домой. Она выразила надежду, что обмены военнопленными будут продолжаться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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