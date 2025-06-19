В челябинских вузах поднимут цену за обучение. Об этом заявили представители учебных заведений во время пресс-конференции «Особенности приемной кампании-2025: что ждет южноуральских абитуриентов?», передает корреспондент URA.RU с места событий.
«В ЮУрГУ средняя стоимость обучения поднялась на 10%. При этом те направления, которые особенно нужны работодателям, не подорожали», — отметила руководитель департамента по стратегической работе с абитуриентами ЮУрГУ Юлия Болотина.
Как заявил ректор ЧелГУ Сергей Таскаев, качественное образование дешевым быть не может. По его словам, вуз также поднимет оплату за обучение примерно на 10%, но только для первокурсников. Проректор по молодежной и информационной политике МГТУ им. Г.И.Носова Рустам Муртазин, говоря о повышении оплаты обучения заявил, что университет поднимет цены максимум на уровень инфляции.
При этом все представители заверили, что бюджетных мест в вузах достаточно. Тем же, кто не смог попасть на бесплатное обучение, предлагаются скидки и меры господдержки.
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