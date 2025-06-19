19 июня 2025

В челябинских вузах поднимут цену за обучение

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Оплата за обучение поднимется примерно на 10%
Оплата за обучение поднимется примерно на 10% Фото:

В челябинских вузах поднимут цену за обучение. Об этом заявили представители учебных заведений во время пресс-конференции «Особенности приемной кампании-2025: что ждет южноуральских абитуриентов?», передает корреспондент URA.RU с места событий.

«В ЮУрГУ средняя стоимость обучения поднялась на 10%. При этом те направления, которые особенно нужны работодателям, не подорожали», — отметила руководитель департамента по стратегической работе с абитуриентами ЮУрГУ Юлия Болотина.

Как заявил ректор ЧелГУ Сергей Таскаев, качественное образование дешевым быть не может. По его словам, вуз также поднимет оплату за обучение примерно на 10%, но только для первокурсников. Проректор по молодежной и информационной политике МГТУ им. Г.И.Носова Рустам Муртазин, говоря о повышении оплаты обучения заявил, что университет поднимет цены максимум на уровень инфляции.

При этом все представители заверили, что бюджетных мест в вузах достаточно. Тем же, кто не смог попасть на бесплатное обучение, предлагаются скидки и меры господдержки.

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В челябинских вузах поднимут цену за обучение. Об этом заявили представители учебных заведений во время пресс-конференции «Особенности приемной кампании-2025: что ждет южноуральских абитуриентов?», передает корреспондент URA.RU с места событий. «В ЮУрГУ средняя стоимость обучения поднялась на 10%. При этом те направления, которые особенно нужны работодателям, не подорожали», — отметила руководитель департамента по стратегической работе с абитуриентами ЮУрГУ Юлия Болотина. Как заявил ректор ЧелГУ Сергей Таскаев, качественное образование дешевым быть не может. По его словам, вуз также поднимет оплату за обучение примерно на 10%, но только для первокурсников. Проректор по молодежной и информационной политике МГТУ им. Г.И.Носова Рустам Муртазин, говоря о повышении оплаты обучения заявил, что университет поднимет цены максимум на уровень инфляции. При этом все представители заверили, что бюджетных мест в вузах достаточно. Тем же, кто не смог попасть на бесплатное обучение, предлагаются скидки и меры господдержки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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