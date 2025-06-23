Челябинская медсестра стала миллионершей после пророчества продавца

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Женщина разбогатела после покупки платья и лотерейного билета
Женщина разбогатела после покупки платья и лотерейного билета Фото:

Медсестра из Челябинской области выиграла один миллион рублей в лотерею. О том, что она разбогатеет, сообщила ей продавец платьев на рынке накануне покупки лотерейного билета. Ее слова оказались пророческими.

«Мне продавщица тогда сказала: „Кто у нас побывает — разбогатеет“. Я этому значения не придала», — цитирует слова челябинки Агентство новостей «Доступ».

Медсестра зашла на рынок и увидела платье. Продавец ей посулила крупный выигрыш, и чуть позже челябинка купила лотерейный билет «Национальная Лотерея» на Почте России. О том, что она выиграла, женщина узнала только недавно, так как забыла про билет. Розыгрыш состоялся еще 25 мая. Деньги она решила потратить на квартиру.

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Медсестра из Челябинской области выиграла один миллион рублей в лотерею. О том, что она разбогатеет, сообщила ей продавец платьев на рынке накануне покупки лотерейного билета. Ее слова оказались пророческими. «Мне продавщица тогда сказала: „Кто у нас побывает — разбогатеет“. Я этому значения не придала», — цитирует слова челябинки Агентство новостей «Доступ». Медсестра зашла на рынок и увидела платье. Продавец ей посулила крупный выигрыш, и чуть позже челябинка купила лотерейный билет «Национальная Лотерея» на Почте России. О том, что она выиграла, женщина узнала только недавно, так как забыла про билет. Розыгрыш состоялся еще 25 мая. Деньги она решила потратить на квартиру.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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