Челябинская медсестра стала миллионершей после пророчества продавца

Медсестра из Челябинской области выиграла один миллион рублей в лотерею. О том, что она разбогатеет, сообщила ей продавец платьев на рынке накануне покупки лотерейного билета. Ее слова оказались пророческими.
«Мне продавщица тогда сказала: „Кто у нас побывает — разбогатеет“. Я этому значения не придала», — цитирует слова челябинки Агентство новостей «Доступ».
Медсестра зашла на рынок и увидела платье. Продавец ей посулила крупный выигрыш, и чуть позже челябинка купила лотерейный билет «Национальная Лотерея» на Почте России. О том, что она выиграла, женщина узнала только недавно, так как забыла про билет. Розыгрыш состоялся еще 25 мая. Деньги она решила потратить на квартиру.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!