Челябинский лидер Первых Буравова вернулась с делегацией из Запорожья и Херсона

Депутат гордумы Челябинска и председатель реготделения Движения Первых Светлана Буравова посетила с делегацией Запорожскую и Херсонскую области. Она отметила, что наставники, чиновники и депутаты неравнодушно относятся к судьбам своих регионов.
«Мы небольшой делегацией выехали на исторические территории, чтобы познакомиться с коллегами, которые занимаются муниципальной, законотворческой и общественно-государственной деятельностью. Мне стало очевидно, что никого не оставляет равнодушным судьба своих областей. Да, много проблем, которые нужно еще решать, но опускать руки никто не собирается. Все верят, что перемены и преображения произойдут. Работать придется много, но это никого не пугает», — сообщила Светлана Буравова.
Председателя актива Первых поразили открытость местных жителей и природа регионов. Несмотря на военные посты и строгие меры безопасности, в атмосфере ощущаются «размеренность и спокойствие».
Особое внимание Буравова уделила школьной системе. Она посетила сельскую школу и отметила высокий уровень активности. В одной из школ Запорожской области местные участники Движения Первых создали уникальный музей сувениров, где собраны экспонаты, представляющие культуру разных регионов.
Буравова отметила, что нельзя забывать о поддержке участников спецоперации. Она подчеркнула, что вера в российских солдат укрепляет уверенность в предстоящей победе.
«Благодарю делегацию, в которую вошли представители разных сфер, депутаты разного уровня, врачи и общественники. Так мы с разных сторон смогли услышать то, что было важным не только для нас, но стать полезными для коллег, которым предстоит выстраивать систему, став полноценно частью Российской Федерации», — уточнила Буравова.
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