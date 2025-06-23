Бастрыкину доложат о мигрантах, заставляющих челябинцев платить наличными за проезд

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует доклад о водителях-мигрантах, которые заставляют челябинцев платить за проезд наличными или переводить деньги на указанные расчетные счета. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Глава СК России поручил доложить о результатах проверки по обращению о ненадлежащем оказании транспортных услуг в городе Челябинске. Перевозку граждан осуществляют мигранты, которые требуют от пассажиров производить оплату за проезд наличными денежными средствами либо путем перевода на указанные ими расчетные счета», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
К тому же мигранты-водители создают конфликтные ситуации, из-за чего страдают пассажиры. Подобная ситуация произошла в июне, когда изменилась схема движения транспорта и местные жители не смогли своевременно добраться до мест назначения. Несмотря на многочисленные обращения граждан, руководство транспортной компании и представители профильных ведомств не реагируют на жалобы.
В региональном Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) проводится проверка. Руководителю ведомства Алексею Колбасину поручено доложить о ходе и результатах проверки. Ситуация поставлена на контроль в центральном аппарате ведомства.
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