Инцидент вызвал временную остановку движения (архивное фото)
В Лефортовском тоннеле на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) произошло возгорание легкового автомобиля. Об этом сообщил источник URA.RU
«Обошлось без пострадавших», — рассказал источник URA.RU. Инцидент вызвал временную остановку движения. Благодаря скоординированной работе оперативных служб, возгорание было быстро локализовано и ликвидировано. Движение в Лефортовском тоннеле полностью восстановлено.
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