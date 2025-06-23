В Лефортовском тоннеле в Москве загорелся автомобиль. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Инцидент вызвал временную остановку движения (архивное фото)
Инцидент вызвал временную остановку движения (архивное фото) Фото:

В Лефортовском тоннеле на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) произошло возгорание легкового автомобиля. Об этом сообщил источник URA.RU

«Обошлось без пострадавших», — рассказал источник URA.RU. Инцидент вызвал временную остановку движения. Благодаря скоординированной работе оперативных служб, возгорание было быстро локализовано и ликвидировано. Движение в Лефортовском тоннеле полностью восстановлено.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Лефортовском тоннеле на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) произошло возгорание легкового автомобиля. Об этом сообщил источник URA.RU «Обошлось без пострадавших», — рассказал источник URA.RU. Инцидент вызвал временную остановку движения. Благодаря скоординированной работе оперативных служб, возгорание было быстро локализовано и ликвидировано. Движение в Лефортовском тоннеле полностью восстановлено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...