Власти разрешили строительной компании «Альфа» возвести новый жилой комплекс в Ленинском районе Челябинска. Общая площадь под застройку комплекса — 3 400 квадратных метров. О этом сообщается на сайте мэрии.
«Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка и строительства ЖК в территориальной зоне среднеэтажной жилой застройки в зонах развития. Объект расположен по улице Лизы Чайкиной 11-б в Ленинском районе Челябинска», — сообщается на сайте.
Кадастровая стоимость участка под застройку — 11 457 580 рублей. Земля находится в частной собственности у застройщика. Новый ЖК появится рядом с горбольницей №11.
Общественные обсуждения по поводу возведения нового ЖК проходили в городе с 21 марта по 18 апреля 2025 года. Застройщик просил одобрить отклонение от предельных параметров в зоне многоквартирных домов на участке с максимальным коэффициентом плотности застройки — 2,0.
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