Власти через два года разрешили строить новый ЖК в Ленинском районе Челябинска. Скрин

Власти разрешили строить новый ЖК в Ленинском районе Челябинска
© Служба новостей «URA.RU»
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Площадь под застройку комплекса - 3 400 квадратных метров
Площадь под застройку комплекса - 3 400 квадратных метров Фото:

Власти разрешили строительной компании «Альфа» возвести новый жилой комплекс в Ленинском районе Челябинска. Общая площадь  под застройку комплекса — 3 400 квадратных метров. О этом сообщается на сайте мэрии.

«Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка и строительства ЖК в территориальной зоне среднеэтажной жилой застройки в зонах развития. Объект расположен по улице Лизы Чайкиной 11-б в Ленинском районе Челябинска», — сообщается на сайте.

Кадастровая стоимость участка под застройку — 11 457 580 рублей. Земля находится в частной собственности у застройщика. Новый ЖК появится рядом с горбольницей №11.

Общественные обсуждения по поводу возведения нового ЖК проходили в городе с 21 марта по 18 апреля 2025 года. Застройщик просил одобрить отклонение от предельных параметров в зоне многоквартирных домов на участке с максимальным коэффициентом плотности застройки — 2,0.

Новый ЖК появится в Ленинском районе Челябинска недалеко от больницы №11
Новый ЖК появится в Ленинском районе Челябинска недалеко от больницы №11
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Власти разрешили строительной компании «Альфа» возвести новый жилой комплекс в Ленинском районе Челябинска. Общая площадь  под застройку комплекса — 3 400 квадратных метров. О этом сообщается на сайте мэрии. «Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка и строительства ЖК в территориальной зоне среднеэтажной жилой застройки в зонах развития. Объект расположен по улице Лизы Чайкиной 11-б в Ленинском районе Челябинска», — сообщается на сайте. Кадастровая стоимость участка под застройку — 11 457 580 рублей. Земля находится в частной собственности у застройщика. Новый ЖК появится рядом с горбольницей №11. Общественные обсуждения по поводу возведения нового ЖК проходили в городе с 21 марта по 18 апреля 2025 года. Застройщик просил одобрить отклонение от предельных параметров в зоне многоквартирных домов на участке с максимальным коэффициентом плотности застройки — 2,0.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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