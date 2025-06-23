Актер из легендарного советского фильма умер в США

Актер Джеймс Паттерсон, снявшийся в советском фильме «Цирк», умер в 91 год
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В США скончался Джеймс Паттерсон — младенец из фильма «Цирк»
В США скончался Джеймс Паттерсон — младенец из фильма «Цирк» Фото:

Джеймс Паттерсон, исполнивший роль чернокожего младенца в культовой советской картине «Цирк», скончался в возрасте 91 года. Он умер 22 мая в Вашингтоне, однако информация об этом стала известна только сейчас. Об этом сообщают зарубежные СМИ. 

«Джеймс Паттерсон ушел тихо, в доме престарелых, где провел последние годы своей жизни. Для многих он навсегда остался тем самым малышом из „Цирка“, символом надежды, единства и силы искусства. Его судьба — это редкий пример переплетения двух культур, советской и американской», — пишет The New York Times со ссылкой на его близкую подругу. 

Паттерсон родился в семье американского кинодекоратора и украинской художницы. После Второй мировой войны он окончил военно-морское училище, служил подводником в советском флоте, а затем поступил в Литературный институт, где начал публиковать стихи и прозу. В 1994 году вместе с матерью он эмигрировал в США, где прожил до конца жизни.

Ранее URA.RU сообщало, что 21 июня 2025 года на 91-м году жизни скончалась народная артистка России Валентина Талызина. Об этом сообщил Театр Моссовета, где актриса сыграла более 40 главных ролей. Она также снялась примерно в 100 фильмах, воплощая на сцене образы из произведений Шекспира, Достоевского, Островского и других классиков. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Джеймс Паттерсон, исполнивший роль чернокожего младенца в культовой советской картине «Цирк», скончался в возрасте 91 года. Он умер 22 мая в Вашингтоне, однако информация об этом стала известна только сейчас. Об этом сообщают зарубежные СМИ.  «Джеймс Паттерсон ушел тихо, в доме престарелых, где провел последние годы своей жизни. Для многих он навсегда остался тем самым малышом из „Цирка“, символом надежды, единства и силы искусства. Его судьба — это редкий пример переплетения двух культур, советской и американской», — пишет The New York Times со ссылкой на его близкую подругу.  Паттерсон родился в семье американского кинодекоратора и украинской художницы. После Второй мировой войны он окончил военно-морское училище, служил подводником в советском флоте, а затем поступил в Литературный институт, где начал публиковать стихи и прозу. В 1994 году вместе с матерью он эмигрировал в США, где прожил до конца жизни. Ранее URA.RU сообщало, что 21 июня 2025 года на 91-м году жизни скончалась народная артистка России Валентина Талызина. Об этом сообщил Театр Моссовета, где актриса сыграла более 40 главных ролей. Она также снялась примерно в 100 фильмах, воплощая на сцене образы из произведений Шекспира, Достоевского, Островского и других классиков. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...