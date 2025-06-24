Стало известно, как пермская молодежь относится к работам уличных художников

Большинство молодых жителей Перми относятся к стрит-арту нейтрально и положительно. Это выяснили ученые гуманитарного факультета Пермского Политеха (ПНИПУ), проведя аналитическое исследование среди горожан в возрасте от 18 до 35 лет.
«По итогам опроса, 62% респондентов заявили о нейтральном отношении к стрит-арту, положительно высказались 31%, а отрицательно — лишь 7%. Наибольший интерес у пермской молодежи вызывают инсталляции и скульптуры (83%), за ними следуют перфомансы и флешмобы (57%), а также муралы и граффити (55%)», — рассказали URA.RU в пресс-службе вуза.
Участникам исследование предлагали охарактеризовать стрит-арт по шкале от 1 до 5 по ряду критериев. Это уникальность, глубина, яркость и серьезность. По словам доцента кафедры социологии и политологии ПНИПУ Ольги Юрьевой, самые высокие оценки получили такие характеристики, как «искусство с душой» и «украшение города». Большинство опрошенных считают, что стрит-арт выполняет в первую очередь эстетическую функцию, а также способствует культурному разнообразию городской среды.
На вопрос о взаимосвязи понятий «уличное искусство» и «вандализм» мнения разделились: 56% респондентов видят между ними как сходства, так и различия, 29% не связывают эти явления друг с другом, 15% считают их синонимами. Молодежь также отмечает, что уличное искусство привлекает внимание к социальным процессам (16%), помогает доносить важные обращения до жителей (15%) и делает город красивее (12%).
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