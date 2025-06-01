01 июня 2025

На севере Пермского края ожидаются паводки из-за обильных дождей

ГИС-центр ПГНИУ: в июне на севере Пермского края выпадет двойная норма осадков
© Служба новостей «URA.RU»
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Значительные осадки прогнозируются уже в первой декаде июня
Значительные осадки прогнозируются уже в первой декаде июня Фото:

В июне на севере Пермского края ожидается выпадение осадков в объеме вдвое превышающем климатическую норму. Это может привести к формированию дождевых паводков. 

«На севере края норма осадков может быть превышена в два раза, что повлияет на возникновение дождевых паводков. Значительные осадки прогнозируются уже в первой декаде июня. При этом температура воздуха в среднем будет выше нормы на 1-2 градуса. В 2025 году первый месяц лета будет прохладнее, чем в 2024, но теплее, чем в большинстве предыдущих сезонов, — сообщают специалисты ГИС-центра ПГНИУ в telegram-канале. 

Согласно прогнозу синоптиков, первая декада месяца будет умеренно теплой. В период 5-6 июня ожидаются сильные дожди и понижение дневной температуры до +12…+15 градусов. После этого в регион придет новая волна тепла, температура воздуха повысится до +29 градусов, но дожди сохранятся.

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В июне на севере Пермского края ожидается выпадение осадков в объеме вдвое превышающем климатическую норму. Это может привести к формированию дождевых паводков.  «На севере края норма осадков может быть превышена в два раза, что повлияет на возникновение дождевых паводков. Значительные осадки прогнозируются уже в первой декаде июня. При этом температура воздуха в среднем будет выше нормы на 1-2 градуса. В 2025 году первый месяц лета будет прохладнее, чем в 2024, но теплее, чем в большинстве предыдущих сезонов, — сообщают специалисты ГИС-центра ПГНИУ в telegram-канале.  Согласно прогнозу синоптиков, первая декада месяца будет умеренно теплой. В период 5-6 июня ожидаются сильные дожди и понижение дневной температуры до +12…+15 градусов. После этого в регион придет новая волна тепла, температура воздуха повысится до +29 градусов, но дожди сохранятся.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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