На севере Пермского края ожидаются паводки из-за обильных дождей

В июне на севере Пермского края ожидается выпадение осадков в объеме вдвое превышающем климатическую норму. Это может привести к формированию дождевых паводков.
«На севере края норма осадков может быть превышена в два раза, что повлияет на возникновение дождевых паводков. Значительные осадки прогнозируются уже в первой декаде июня. При этом температура воздуха в среднем будет выше нормы на 1-2 градуса. В 2025 году первый месяц лета будет прохладнее, чем в 2024, но теплее, чем в большинстве предыдущих сезонов, — сообщают специалисты ГИС-центра ПГНИУ в telegram-канале.
Согласно прогнозу синоптиков, первая декада месяца будет умеренно теплой. В период 5-6 июня ожидаются сильные дожди и понижение дневной температуры до +12…+15 градусов. После этого в регион придет новая волна тепла, температура воздуха повысится до +29 градусов, но дожди сохранятся.
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