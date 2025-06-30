Свердловских бойцов, пропавших в зоне СВО, ищет фонд Путина

«Защитники Отечества» обнародовали алгоритм поиска пропавших на СВО свердловчан

30 июня 2025 в 17:44 Размер текста - 17 +

Бойцов ищут с помощью теста ДНК (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Свердловской области филиал фонда «Защитники Отечества» оказывает помощь родственникам военных, пропавших без вести в зоне специальной военной операции (СВО). Организация принимает обращения от семей, чьи близкие не выходят на связь более месяца, даже если официального подтверждения статуса пропавшего от воинской части еще нет, сообщили журналисту URA.RU в организации. «Фонд помогает родственникам узнать официальный статус бойца, а также содействует в сборе материалов для генетической экспертизы. Для этого у ближайших родственников берут буккальный эпителий (слизистая оболочка полости рта) — это необходимо для проведения анализа ДНК и последующего поиска по базе данных. Сдать генетический материал могут мать, отец, полнокровные братья и сестры, а также дети (при условии предоставления материала от матери ребенка). Прием образцов от других родственников не проводится из-за высокой вероятности ошибки в идентификации», — отметили в фонде. После сбора генетического материала и заполнения розыскной карты пакет документов направляется в Военно-следственный отдел Следственного комитета РФ. Далее образцы проходят экспертизу, а результаты передаются в Центр приема, обработки и отправки погибших Минобороны России. В случае совпадения ДНК родственников уведомляют следователи или представители военного комиссариата. «Если среди родственников нет подходящих для сдачи ДНК лиц, фонд рекомендует максимально подробно заполнить розыскную карту и приложить медицинские данные бойца (стоматологические или травматологические сведения), чтобы повысить шансы на идентификацию. Кроме того, фонд оказывает психологическую и юридическую помощь семьям в сложной ситуации», — подчеркнули в организации. Социальные координаторы фонда сопровождают семьи на каждом этапе: от сбора материалов до получения результатов экспертизы. Благодаря слаженной работе фонда и взаимодействию с государственными структурами родственники получают поддержку и возможность узнать судьбу своих близких. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области филиал фонда «Защитники Отечества» оказывает помощь родственникам военных, пропавших без вести в зоне специальной военной операции (СВО). Организация принимает обращения от семей, чьи близкие не выходят на связь более месяца, даже если официального подтверждения статуса пропавшего от воинской части еще нет, сообщили журналисту URA.RU в организации. «Фонд помогает родственникам узнать официальный статус бойца, а также содействует в сборе материалов для генетической экспертизы. Для этого у ближайших родственников берут буккальный эпителий (слизистая оболочка полости рта) — это необходимо для проведения анализа ДНК и последующего поиска по базе данных. Сдать генетический материал могут мать, отец, полнокровные братья и сестры, а также дети (при условии предоставления материала от матери ребенка). Прием образцов от других родственников не проводится из-за высокой вероятности ошибки в идентификации», — отметили в фонде. После сбора генетического материала и заполнения розыскной карты пакет документов направляется в Военно-следственный отдел Следственного комитета РФ. Далее образцы проходят экспертизу, а результаты передаются в Центр приема, обработки и отправки погибших Минобороны России. В случае совпадения ДНК родственников уведомляют следователи или представители военного комиссариата. «Если среди родственников нет подходящих для сдачи ДНК лиц, фонд рекомендует максимально подробно заполнить розыскную карту и приложить медицинские данные бойца (стоматологические или травматологические сведения), чтобы повысить шансы на идентификацию. Кроме того, фонд оказывает психологическую и юридическую помощь семьям в сложной ситуации», — подчеркнули в организации. Социальные координаторы фонда сопровождают семьи на каждом этапе: от сбора материалов до получения результатов экспертизы. Благодаря слаженной работе фонда и взаимодействию с государственными структурами родственники получают поддержку и возможность узнать судьбу своих близких.