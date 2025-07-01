Одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке БПЛА

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В Ижевске предприятие подверглось атаке БПЛА
В Ижевске предприятие подверглось атаке БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

По предприятию в Ижевске была предпринята атака БЛПА. Об этом написал глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

«Одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке БПЛА со стороны ВСУ. Все оперативные службы выехали на место», — написал Бречалов в telegram-канале.

Сегодня в нескольких городах России введен режим опасности атаки беспилотниками. Также в некоторых регионах вводятся ограничения на полеты воздушных средств. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, где подробно описывает новости спецоперации на сегодняшний день.

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По предприятию в Ижевске была предпринята атака БЛПА. Об этом написал глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. «Одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке БПЛА со стороны ВСУ. Все оперативные службы выехали на место», — написал Бречалов в telegram-канале. Сегодня в нескольких городах России введен режим опасности атаки беспилотниками. Также в некоторых регионах вводятся ограничения на полеты воздушных средств. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, где подробно описывает новости спецоперации на сегодняшний день.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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