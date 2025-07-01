По предприятию в Ижевске была предпринята атака БЛПА. Об этом написал глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.
«Одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке БПЛА со стороны ВСУ. Все оперативные службы выехали на место», — написал Бречалов в telegram-канале.
Сегодня в нескольких городах России введен режим опасности атаки беспилотниками. Также в некоторых регионах вводятся ограничения на полеты воздушных средств. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, где подробно описывает новости спецоперации на сегодняшний день.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.