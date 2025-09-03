Пожар в недавно присоединенном к Челябинску поселке западный заставил эвакуироваться из десятиэтажки 12 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
«На улице Вишневой, в квартире на первом этаже 10-этажного дома, произошло возгорание. Задымление распространилось в подъезд. Огнеборцы с помощью спаскомплектов вывели из опасной зоны семь человек, в том числе троих детей. Еще пять человек вышли самостоятельно. Пострадавших нет», — сообщается в telegram-канале главка.
Хозяева квартиры в момент происшествия дома отсутствовали. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание с последующим возгоранием кухонной вытяжки.
