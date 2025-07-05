В зоне СВО ликвидированы пять наемников из Латинской Америки, воевавших на стороне ВСУ. Об этом пишет telegram-канал TrackANaziMerc.
«Они все пришли воевать с Россией и проиграли», — говорится в сообщении TrackANaziMerc. Информации об обстоятельствах ликвидации наемников нет.
Согласно данным, предоставленным источниками проекта, были ликвидированы бойцы, прибывшие из Колумбии: Джимми Москера Куэро, известный под позывным «Имилон», Эдинсон Манкильо Мартинес с позывным «Пепесан», Хуан Карлос Сантана, а также Джефферсон Санин Белло Дюран, носивший позывной «Арки». Кроме того, поступила информация об устранении аргентинского наемника Габриэля Алехандро Пьеролы.
Ранее украинские военные активно привлекали наемников из Латинской Америки для участия в штурмовых операциях, в том числе при боях за село Комар в ДНР. О присутствии аргентинцев, бразильцев и кубинцев на передовой сообщал пленный военнослужащий ВСУ, отмечая их высокую выносливость и мотивацию. Минобороны России неоднократно заявляло о применении иностранных наемников со стороны ВСУ.
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