В зоне СВО ликвидированы пять наемников ВСУ из Латинской Америки

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Четверо наемников были из Колумбии, один из Аргентины
Четверо наемников были из Колумбии, один из Аргентины Фото:
новость из сюжета
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В зоне СВО ликвидированы пять наемников из Латинской Америки, воевавших на стороне ВСУ. Об этом пишет telegram-канал TrackANaziMerc.

«Они все пришли воевать с Россией и проиграли», — говорится в сообщении TrackANaziMerc. Информации об обстоятельствах ликвидации наемников нет.

Согласно данным, предоставленным источниками проекта, были ликвидированы бойцы, прибывшие из Колумбии: Джимми Москера Куэро, известный под позывным «Имилон», Эдинсон Манкильо Мартинес с позывным «Пепесан», Хуан Карлос Сантана, а также Джефферсон Санин Белло Дюран, носивший позывной «Арки». Кроме того, поступила информация об устранении аргентинского наемника Габриэля Алехандро Пьеролы.

Ранее украинские военные активно привлекали наемников из Латинской Америки для участия в штурмовых операциях, в том числе при боях за село Комар в ДНР. О присутствии аргентинцев, бразильцев и кубинцев на передовой сообщал пленный военнослужащий ВСУ, отмечая их высокую выносливость и мотивацию. Минобороны России неоднократно заявляло о применении иностранных наемников со стороны ВСУ.

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В зоне СВО ликвидированы пять наемников из Латинской Америки, воевавших на стороне ВСУ. Об этом пишет telegram-канал TrackANaziMerc. «Они все пришли воевать с Россией и проиграли», — говорится в сообщении  TrackANaziMerc. Информации об обстоятельствах ликвидации наемников нет. Согласно данным, предоставленным источниками проекта, были ликвидированы бойцы, прибывшие из Колумбии: Джимми Москера Куэро, известный под позывным «Имилон», Эдинсон Манкильо Мартинес с позывным «Пепесан», Хуан Карлос Сантана, а также Джефферсон Санин Белло Дюран, носивший позывной «Арки». Кроме того, поступила информация об устранении аргентинского наемника Габриэля Алехандро Пьеролы. Ранее украинские военные активно привлекали наемников из Латинской Америки для участия в штурмовых операциях, в том числе при боях за село Комар в ДНР. О присутствии аргентинцев, бразильцев и кубинцев на передовой сообщал пленный военнослужащий ВСУ, отмечая их высокую выносливость и мотивацию. Минобороны России неоднократно заявляло о применении иностранных наемников со стороны ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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