Президенту Франции Эммануэлю Макрону стоит отказаться от поддержки Киева, чтобы завершить спецоперацию на Украине. Об этом написало издание Strategic Culture, комментируя недавние заявления французского лидера о переговорах с президентом России Владимиром Путиным.
«Если Макрон действительно хочет мира на Украине, то есть простое решение. Прекратите вооружать неонацистский режим и перестаньте лгать о защите демократии в Украине от якобы российской агрессии», — говорится в материале издания. В опубликованном материале отмечается, что Макрон и его союзники по НАТО, обвиняемые в военных преступлениях, могли бы оперативно прекратить кровопролитие, если бы «отказались от зловещей шарады».
Накануне Макрон в интервью телеканалу BFMTV заявил о важности поддержания контакта с Путиным. Также он признал отсутствие прогресса в переговорах относительно прекращения боевых действий на Украине.
В начале июля он также созвонился с Путиным. Лидеры государств обсудили не только Украину, но и обстановку на Ближнем Востоке. Это был первый за три года разговор между лидерами двух стран, передает Pravda.ru.
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