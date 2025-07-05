Макрону подсказали, как закончить СВО на Украине

Издание: Макрон должен прекратить вооружать неонацистский режим на Украине
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Макрону стоит перестать лгать о защите демократии в Украине, сообщило издание Strategic Culture
Макрону стоит перестать лгать о защите демократии в Украине, сообщило издание Strategic Culture Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президенту Франции Эммануэлю Макрону стоит отказаться от поддержки Киева, чтобы завершить спецоперацию на Украине. Об этом написало издание Strategic Culture, комментируя недавние заявления французского лидера о переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

«Если Макрон действительно хочет мира на Украине, то есть простое решение. Прекратите вооружать неонацистский режим и перестаньте лгать о защите демократии в Украине от якобы российской агрессии», — говорится в материале издания. В опубликованном материале отмечается, что Макрон и его союзники по НАТО, обвиняемые в военных преступлениях, могли бы оперативно прекратить кровопролитие, если бы «отказались от зловещей шарады».

Накануне Макрон в интервью телеканалу BFMTV заявил о важности поддержания контакта с Путиным. Также он признал отсутствие прогресса в переговорах относительно прекращения боевых действий на Украине.

В начале июля он также созвонился с Путиным. Лидеры государств обсудили не только Украину, но и обстановку на Ближнем Востоке. Это был первый за три года разговор между лидерами двух стран, передает Pravda.ru.

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Президенту Франции Эммануэлю Макрону стоит отказаться от поддержки Киева, чтобы завершить спецоперацию на Украине. Об этом написало издание Strategic Culture, комментируя недавние заявления французского лидера о переговорах с президентом России Владимиром Путиным. «Если Макрон действительно хочет мира на Украине, то есть простое решение. Прекратите вооружать неонацистский режим и перестаньте лгать о защите демократии в Украине от якобы российской агрессии», — говорится в материале издания. В опубликованном материале отмечается, что Макрон и его союзники по НАТО, обвиняемые в военных преступлениях, могли бы оперативно прекратить кровопролитие, если бы «отказались от зловещей шарады». Накануне Макрон в интервью телеканалу BFMTV заявил о важности поддержания контакта с Путиным. Также он признал отсутствие прогресса в переговорах относительно прекращения боевых действий на Украине. В начале июля он также созвонился с Путиным. Лидеры государств обсудили не только Украину, но и обстановку на Ближнем Востоке. Это был первый за три года разговор между лидерами двух стран, передает Pravda.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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