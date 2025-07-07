Гузеевой пришлось публично объясняться за поведение подруги Сябитовой

Гузеева вступилась за Сябитову, которую раскритиковали за перекусы в эфире
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Гузеева призвала недовольных зрителей обращаться к создателям шоу
Гузеева призвала недовольных зрителей обращаться к создателям шоу Фото:

Ведущая шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева вступились за коллегу по передаче сваху Розу Сябитов, которую раскритиковали за перекусы в эфире. Гузеева сообщила, что еду для съемок готовят профессиональные реквизиторы, а не участники шоу. Такое заявление она сделала в соцсетях.

«Один раз встряну: еду готовят наши реквизиторы. Никто не разрешит есть то, что приносят — иди знай, чем могут угостить, а мы на работе рисковать не имеем права — слишком дорого. Так что народ не объедаем», — написала телеведущая в ответ на критику Сябитовой. Она призвала недовольных адресовать претензии создателям шоу, а не его участникам.

Поводом для споров стал пост актера Станислава Садальского, в котором он опубликовал фотографию спины Сябитовой, обратив внимание на тату в виде скорпиона. Артист предположил, что такой символ может иметь разные значения — от участия в боевых действиях до определенных жизненных принципов.

Ранее Сябитова и ее 35-летний сын Денис стали гостями программы «Шоу Воли». После выхода выпуска зрители обратили внимание на странное поведение Дениса. Не менее обсуждаемым стал и комментарий свахи относительно идеальной невестки. По ее мнению, жена сына должна занимать второстепенное положение в семье.

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Ведущая шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева вступились за коллегу по передаче сваху Розу Сябитов, которую раскритиковали за перекусы в эфире. Гузеева сообщила, что еду для съемок готовят профессиональные реквизиторы, а не участники шоу. Такое заявление она сделала в соцсетях. «Один раз встряну: еду готовят наши реквизиторы. Никто не разрешит есть то, что приносят — иди знай, чем могут угостить, а мы на работе рисковать не имеем права — слишком дорого. Так что народ не объедаем», — написала телеведущая в ответ на критику Сябитовой. Она призвала недовольных адресовать претензии создателям шоу, а не его участникам. Поводом для споров стал пост актера Станислава Садальского, в котором он опубликовал фотографию спины Сябитовой, обратив внимание на тату в виде скорпиона. Артист предположил, что такой символ может иметь разные значения — от участия в боевых действиях до определенных жизненных принципов. Ранее Сябитова и ее 35-летний сын Денис стали гостями программы «Шоу Воли». После выхода выпуска зрители обратили внимание на странное поведение Дениса. Не менее обсуждаемым стал и комментарий свахи относительно идеальной невестки. По ее мнению, жена сына должна занимать второстепенное положение в семье.
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© Служба новостей «URA.RU»
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