Челябинская область заняла седьмое место в РФ по эффективности промполитики

Челябинская область сохранила свои позиции в ТОП-10 лучших регионов страны по эффективной реализации промышленной политики. Об этом сообщили в прессс-службе правительства региона.
«Сегодня на Международной промышленной выставке „ИННОПРОМ“ в Екатеринбурге состоялась коллегия Министерства промышленности и торговли Российской Федерации по итогам 2024 года. На мероприятии традиционно озвучили результаты рейтинга эффективности реализации промышленной политики в субъектах страны. Эксперты Минпромторга оценили работу органов исполнительной власти регионов в сфере промышленности. Челябинская область заняла в рейтинге седьмое место», — сообщили в пресс-службе правительства.
Губернатор Алексей Текслер заявил, что промышленные предприятия региона вкладываются в научные разработки, создавая уже не импортозамещающие, а импортоопережающие изделия. Правительство области активно поддерживает их начинания, усиливая курс на ускоренное технологическое развитие региона и стимулируя проникновение передовых технологий во все сферы экономики и промышленности.
В 2025 году на государственную поддержку промышленного комплекса в областном бюджете выделено более 1 млрд рублей, большая часть из которых доводится до предприятий через различные механизмы регионального Фонда развития промышленности. Недавно по распоряжению Текслера он был докапитализирован на 250 млн рублей, что позволит поддержать инвестпроекты большего числа предприятий. Год назад область в рейтинге так же заняла седьмое место.
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