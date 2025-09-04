В «Григорьевских садах» (Челябинская область) выводят сорт абрикоса с такими же большими плодами, как на юге. Директор института ЮНИИСК Ферудим Мамедов сообщил URA.RU, что вес абрикоса достиг уже 50 граммов.
«В 2019 году посадили четыре тысячи гибридов абрикоса. Четыре формы отобрали. Одна из них по весу 50 граммов — как южные абрикосы. Остальные плоды тоже нормальные: весят 30-35 граммов и имеют хороший вкус», — пояснил URA.RU Мамедов.
Уральские растения выдержали суровые зимы, теперь их будут испытывать. На это уйдет три года, за которые будет проверяться урожайность и зимостойкость. Испытания пройдут на шушенском, челябинском и северо-кавказском участках. За это время сорт районируют, то есть проверят для выращивания в определенном климатическом районе. А подбор оптимальных условий возделывания сделает растения крепкими и высокоурожайными.
Кооперация с «Григорьевскими садами» позволила сохранить сорта. Руководство института предложило коллаборацию, чтобы выручить деньги для патентной работы. Купив коллекцию и права на нее, сады заняли под абрикосы 0,4 гектара, обеспечивая уход и продолжение научной деятельности.
«Каждое растение на учете. Если оно дает плоды неудовлетворительного качества, мы его прививаем успешным образцом. Так будущий новый сорт занимает территорию. Чтобы он появился, надо минимум пять плодоношений. За счет того, что работа ведется в производственных условиях интенсивных садов, время на выведение значительно экономится. Сорт быстрей окажется на столах потребителей», — сообщила URA.RU управляющая садами Ольга Сегаль.
Представители торговых сетей высказывают заинтересованность в закупке челябинских абрикосов. Вкус у них насыщенный, и они богаты полезными веществами. Урожайность в 2025 году составила восемь тонн с гектара, что выше среднего.
Челябинский институт уже вывел порядка 10 сортов, шесть из которых внесены в госреестр. Новые сорта положительно показали себя в Каслинском районе, имеющем более суровые условия, чем челябинские. Результат проверила комиссия, в состав которой вошли директор Свердловской селекционной станции Татьяна Слепнева и руководитель плодопитомника «Шершневская усадьба» Андрей Кухтурский — внук советского селекционера Эрихта Фалкенберга.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!