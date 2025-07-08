Куда могут забраться змеи из-за жары: список неожиданных мест

Из-за жары змеи начали искать укрытия в самых неожиданных местах. Жители жалуются, что ползучие гости заползают в дачи, подвалы и даже на крыльцо. URA.RU выяснило у герпетолога, доктора биологических наук Владимира Черлина, куда именно могут залезть змеи, кого бояться не стоит, а в каких случаях лучше вызвать помощь.
Куда могут залезть змеи из-за жары
«Вообще, змеи начинают заползать к людям тогда, когда стоит жаркое лето. Они ищут тень и прохладу, — рассказал URA.RU герпетолог Владимир Черлин. — Места, где можно спрятаться от солнца, это для них самое главное: под камнями, в зарослях травы, под корнями деревьев, в гнилых пнях. Если говорить о местах рядом с человеком, то это могут быть подвалы, надворные постройки, куча дров или мусора, щели под деревянным крыльцом». Также пресмыкающиеся любят отвалы земли у канав, карстовые местности (известняковые породы с полостями и воронками), карьеры, осушенные торфяники. Ужи могут заползать ближе к домам, если рядом есть водоем, где они охотятся на лягушек.
По словам специалиста, в подвалы змеи могут попадать случайно. «Это часто вентиляционные окошки под домом, которые расположены низко к земле. Змея может туда заползти в поисках прохлады, а потом просто упасть в подвал. Выйти обратно ей уже будет сложно», — объяснил Черлин.
Какие змеи заползают к людям
«Если говорить о средней полосе, Москве, Петербурге, чаще всего это обычные ужи, — отметил герпетолог. — Гадюки в дома лезут редко, им не нравится находиться рядом с человеком. Ужи же могут оказаться на участке, под крыльцом или в подвале. Их легко узнать: у них с двух сторон головы есть большие желтые или беловатые пятна».
Эксперт подчеркнул, что ужи абсолютно безопасны для человека. «Они не кусаются, и их не нужно бояться. Если встретили ужа у себя дома или на участке, можно аккуратно смести его веником на совок или в ведро и вынести за участок», — посоветовал биолог.
Почему змеи начали заползать в дома
«Причин несколько. Во-первых, это жара, змеи ищут тенек. Во-вторых, у них могут быть пики численности, когда их в природе становится просто много. И наконец, человек часто строит дома на их территории, поэтому змеи могут оказаться рядом просто потому, что они там всегда жили», — рассказал герпетолог.
Что делать, если змея заползла в дом или подвал
Черлин отметил, что змеи не будут нападать первыми и не начнут преследовать человека. «Они испугаются и спрячутся под ближайший куст или предмет. Если змея заползла в дом, не нужно паниковать, пытаться ее убить или трогать руками», — указал он.
«Лучше всего аккуратно смести ее веником в ведро и вынести за пределы участка, выпустив в лес или траву. Даже если это гадюка, она не будет кидаться. Убивать змей не нужно, это абсолютно лишнее», — подчеркнул эксперт.
Можно ли предотвратить появление змей на участке и в доме
Полностью избавить участок от змей практически невозможно — они прочно связаны с экосистемой, где обитают. Но снизить вероятность их появления помогут простые меры:
- Уберите или уменьшите укрытия: не храните дрова в штабелях рядом с домом, убирайте кучи мусора, тщательно подрезайте высокую траву и кустарники. Змеи любят прятаться именно там.
- Закройте все щели и вентиляционные отверстия в подвале и доме мелкой сеткой, чтобы змеи не могли проникнуть внутрь.
- Поддерживайте участок в чистоте, избавляйтесь от грызунов — источника пищи для змей.
- Не оставляйте открытой воды вблизи дома, особенно в жаркие дни, это привлечет и змей, и их добычу.
Как понять, что на даче живет змея
Обычно змеи скрытны, и заметить их не так просто. Но есть один признак, по которому можно догадаться, что змея живет рядом, — это найденная линялая кожа (выползок). Змеи сбрасывают кожу несколько раз в год, и остается тонкая, белесая, полупрозрачная «труба». Если нашли такую у себя на участке, значит, змея где-то рядом обитает или хотя бы заползала. Других явных признаков (следов, звуков) обычно нет.
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