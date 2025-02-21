Минпромторг РФ опроверг заморозку проекта по разработке «Байкалов» на УзГА

Уральский завод гражданской авиации (УзГА) не лишится контракта на разработку легкого многоцелевого турбовинтового самолета «Байкал». Об этом заявили в Минпромторге РФ.
«Проект разработки легкого многоцелевого турбовинтового самолета „Байкал“ не будет заморожен», — передает РИА Новости заявление ведомства. Информация о заморозке проекта появилась утром 21 февраля. Как заявлял «Коммерсант», ссылаясь на ряд источников, при разработке были допущены ошибки.
В частности, писалось о проблемах с устойчивостью на малых скоростях, управляемостью и конструкцией шасси. Предположительно, на устранение недочетов давали срок от трех до пяти лет. Проект якобы мог перейти S7 Group, что обсуждалось в Минпромторге в конце декабря 2024-го.
Завод планировал сделать 95 легкомоторных самолетов «Байкал» для пассажирских и транспортных перевозок на Дальнем Востоке до 2030 года. Производить лайнеры собирались в Екатеринбурге и Комсомольске-на-Амуре. Позже Путин потребовал ускорить создание пассажирской версии «Байкала», после чего стоимость судна упала в два раза.
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