Минпромторг РФ опроверг заморозку проекта по разработке «Байкалов» на УзГА

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Контракт на "Байкалы» якобы могли отозвать из-за ошибок в разработке
Контракт на "Байкалы» якобы могли отозвать из-за ошибок в разработке Фото:

Уральский завод гражданской авиации (УзГА) не лишится контракта на разработку легкого многоцелевого турбовинтового самолета «Байкал». Об этом заявили в Минпромторге РФ. 

«Проект разработки легкого многоцелевого турбовинтового самолета „Байкал“ не будет заморожен», — передает РИА Новости заявление ведомства. Информация о заморозке проекта появилась утром 21 февраля. Как заявлял «Коммерсант», ссылаясь на ряд источников, при разработке были допущены ошибки.

В частности, писалось о проблемах с устойчивостью на малых скоростях, управляемостью и конструкцией шасси. Предположительно, на устранение недочетов давали срок от трех до пяти лет. Проект якобы мог перейти S7 Group, что обсуждалось в Минпромторге в конце декабря 2024-го.

Завод планировал сделать 95 легкомоторных самолетов «Байкал» для пассажирских и транспортных перевозок на Дальнем Востоке до 2030 года. Производить лайнеры собирались в Екатеринбурге и Комсомольске-на-Амуре. Позже Путин потребовал ускорить создание пассажирской версии «Байкала», после чего стоимость судна упала в два раза.

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Уральский завод гражданской авиации (УзГА) не лишится контракта на разработку легкого многоцелевого турбовинтового самолета «Байкал». Об этом заявили в Минпромторге РФ.  «Проект разработки легкого многоцелевого турбовинтового самолета „Байкал“ не будет заморожен», — передает РИА Новости заявление ведомства. Информация о заморозке проекта появилась утром 21 февраля. Как заявлял «Коммерсант», ссылаясь на ряд источников, при разработке были допущены ошибки. В частности, писалось о проблемах с устойчивостью на малых скоростях, управляемостью и конструкцией шасси. Предположительно, на устранение недочетов давали срок от трех до пяти лет. Проект якобы мог перейти S7 Group, что обсуждалось в Минпромторге в конце декабря 2024-го. Завод планировал сделать 95 легкомоторных самолетов «Байкал» для пассажирских и транспортных перевозок на Дальнем Востоке до 2030 года. Производить лайнеры собирались в Екатеринбурге и Комсомольске-на-Амуре. Позже Путин потребовал ускорить создание пассажирской версии «Байкала», после чего стоимость судна упала в два раза.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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