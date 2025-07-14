Студентов-химиков УрФУ отправят на национализированный завод бизнесмена Гайсина

Студенты химико-технологического факультета Уральского федерального университета имени Ельцина будут проходить практику на заводе «Уралбиофарм», который до национализации принадлежал некогда влиятельному бизнесмену Малику Гайсину. Но будут и другие форматы партнерства с фармпредприятием. Подробнее о них URA.RU рассказал ректор вуза Илья Обабков.
«Мы подписали соглашение о сотрудничестве с „Уралбиофармом“, и задачи будут разные: и инженерные, и кадровые. У нас есть большая научная школа, химико-фармацевтический центр и предприятие-партнер. И во всех трех этих точках будет активность. Студенты могут выполнять задачи предприятия также на практике в фармцентре „, — рассказал Обабков.
Завод «Уралбиофарм» был основан еще в 1930 году. Значительная часть выпускаемых лекарств входит в перечень основных жизненно важных лекарственных средств Минздрава РФ. Один из самых известных зарегистрированных брендов предприятия — «Пентафлуцин», предназначенный для лечения ОРВИ.
До августа 2023 года «Уралбиофарм» принадлежал Гайсину, потом его национализировали по иску Генпрокуратуры. Сам Гайсин сейчас является фигурантом уголовного дела. Его обвинили в том, что в 1990-е — на пике своего влияния — он приобрел акции «Уралбиофарма», банка «Вятич» и ряда других организаций в нарушение антикоррупционного законодательства.
Акции перешли Росимуществу, в июле 2024-го предприятие по доверенности от ведомства возглавил депутат Александр Серебренников, экс-владелец крупной сети аптек, имеющий бизнес-интересы в медицинской сфере. Он начал оптимизировать производство, закрыл несколько цехов на ремонт, потому что они находились в плачевном состоянии. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
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