В Нижневартовске изменят разделение полос на ключевой дороге

В Нижневартовске будет введена система разделения встречных потоков с помощью делиниаторов — специальных бордюров для регулировки транспортного потока. Об этом сообщили в городской администрации.
«Приступили к выполнению работ по устройству систем разделения встречных потоков — делиниаторов по улице Ханты-Мансийской для обеспечения беспрепятственного выезда машин, едущих с противоположного направления по Восточному проезду. А также при выезде с территории многоквартирных домов противоположного направления, при выезде с внутриквартального проезда», — сказано в официальном telegram-канале мэрии.
Это делается потому, что перекресток Восточный проезд — улица Ханты-Мансийская является очагом аварийности. В связи с этим и на основании обращения ГИБДД Нижневартовска принято решении о специальной системе.
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