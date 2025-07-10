В Нижневартовске изменят разделение полос на ключевой дороге

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На улице Ханты-Мансийской установят делиниаторы
На улице Ханты-Мансийской установят делиниаторы Фото:

В Нижневартовске будет введена система разделения встречных потоков с помощью делиниаторов — специальных бордюров для регулировки транспортного потока. Об этом сообщили в городской администрации.

«Приступили к выполнению работ по устройству систем разделения встречных потоков — делиниаторов по улице Ханты-Мансийской для обеспечения беспрепятственного выезда машин, едущих с противоположного направления по Восточному проезду. А также при выезде с территории многоквартирных домов противоположного направления, при выезде с внутриквартального проезда», — сказано в официальном telegram-канале мэрии.

Это делается потому, что перекресток Восточный проезд — улица Ханты-Мансийская является очагом аварийности. В связи с этим и на основании обращения ГИБДД Нижневартовска принято решении о специальной системе.

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В Нижневартовске будет введена система разделения встречных потоков с помощью делиниаторов — специальных бордюров для регулировки транспортного потока. Об этом сообщили в городской администрации. «Приступили к выполнению работ по устройству систем разделения встречных потоков — делиниаторов по улице Ханты-Мансийской для обеспечения беспрепятственного выезда машин, едущих с противоположного направления по Восточному проезду. А также при выезде с территории многоквартирных домов противоположного направления, при выезде с внутриквартального проезда», — сказано в официальном telegram-канале мэрии. Это делается потому, что перекресток Восточный проезд — улица Ханты-Мансийская является очагом аварийности. В связи с этим и на основании обращения ГИБДД Нижневартовска принято решении о специальной системе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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