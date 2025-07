Украина признала, что опубликовала фейк в ООН о причастности России к теракту

Лубинец признался, что Украина распространила фейк о теракте в Еленовке

Лубинец извинился за фейковую информацию Фото: Andrew Kravchenko/AP/TASS Организация Объединенных Наций (ООН) не заявляла о якобы причастности России к теракту в населенном пункте Еленовка в Донецкой народной республике (ДНР). Это фейк распространенный Украиной. В этом признался уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. «В первоисточнике — на сайте Centre for Human Rights in Armed Conflict — говорилось, что расследование не является докладом ООН. Редакция обратилась за объяснением к команде омбудсмена Дмитрия Лубинца и там признали, что распространили ложную информацию», — передало издание «Следствие.Инфо». Омбудсмен заявил, что его секретариат не провел необходимую проверку опубликованных данных. По его словам, после обнаружения ошибки материал был удален. Лубинец поблагодарил за внимательность и принес извинения за недочет. По данным издания, сайт Centre for Human Rights in Armed Conflict был создан 22 мая этого года, и уже через несколько дней на нем появился отчет по Еленовке на трех языках — русском, украинском и английском. Других материалов, а также сведений о деятельности, местонахождении или финансировании центра на портале нет. В разделе контактов указан только gmail-адрес с упоминанием Еленовки, но не названия организации. Ранее уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова призывала международное сообщество обратить внимание на доклад управления верховного комиссара ООН по правам человека, где зафиксированы случаи убийств, пыток и других нарушений со стороны украинских военных. В этом докладе отмечались факты публикации изображений российских военнопленных и подтверждались эпизоды казней, что, по мнению Москальковой, требует международного осуждения.

