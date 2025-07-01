«Истинное лицо украинского режима»: Москалькова обвинила Киев в копировании нацистских методов

Уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова призвала международное сообщество обратить внимание на данные управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), в которых содержатся факты убийств и пыток, осуществляемых военнослужащими ВСУ. Она заявила, что киевский режим следует осудить за применение террористических методов и расистских практик.
«Доклад содержит шокирующие цифры и факты, проливающие свет на преступления киевских властей. Это истинное лицо украинского режима, жертвами которого стали не только мирные жители России, наши военнослужащие, попавшие в плен, но также и сами украинцы», — написала Москалькова в своем telegram-канале.
Она также привела примеры пыток военнопленных, травли собаками и сексуального насилия, а также избиений политических заключенных за их лояльность к России. «Все это взято из арсенала нацистских преступников», — подчеркнула омбудсмен.
Москалькова обратила внимание, что публикация этих фактов международным институтом, который не отличается симпатией к России, подчеркивает тяжелую ситуацию на территориях, контролируемых украинским режимом, которую невозможно игнорировать. «Призываем мировое сообщество со всей серьезностью отнестись к представленным в докладе фактам, принять действенные меры к осуждению откровенно террористического по своим методам и расистского, по сути, киевского режима», — заключила она.
Ранее Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в своем докладе зафиксировало систематические случаи публикации украинскими властями изображений и видеозаписей с российскими военнопленными, что противоречит международному гуманитарному праву. Организация также подтвердила 26 эпизодов казней российских военнопленных и раненых с февраля 2022 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.