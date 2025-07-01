«Истинное лицо украинского режима»: Москалькова обвинила Киев в копировании нацистских методов

Москалькова призвала мировое сообщество осудить Киев за пытки и убийства
© Служба новостей «URA.RU»
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Москалькова прокомментировала недавний доклад ООН
Москалькова прокомментировала недавний доклад ООН Фото:

Уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова призвала международное сообщество обратить внимание на данные управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), в которых содержатся факты убийств и пыток, осуществляемых военнослужащими ВСУ. Она заявила, что киевский режим следует осудить за применение террористических методов и расистских практик.

«Доклад содержит шокирующие цифры и факты, проливающие свет на преступления киевских властей. Это истинное лицо украинского режима, жертвами которого стали не только мирные жители России, наши военнослужащие, попавшие в плен, но также и сами украинцы», — написала Москалькова в своем telegram-канале.

Она также привела примеры пыток военнопленных, травли собаками и сексуального насилия, а также избиений политических заключенных за их лояльность к России. «Все это взято из арсенала нацистских преступников», — подчеркнула омбудсмен.

Москалькова обратила внимание, что публикация этих фактов международным институтом, который не отличается симпатией к России, подчеркивает тяжелую ситуацию на территориях, контролируемых украинским режимом, которую невозможно игнорировать. «Призываем мировое сообщество со всей серьезностью отнестись к представленным в докладе фактам, принять действенные меры к осуждению откровенно террористического по своим методам и расистского, по сути, киевского режима», — заключила она.

Ранее Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в своем докладе зафиксировало систематические случаи публикации украинскими властями изображений и видеозаписей с российскими военнопленными, что противоречит международному гуманитарному праву. Организация также подтвердила 26 эпизодов казней российских военнопленных и раненых с февраля 2022 года.

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Уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова призвала международное сообщество обратить внимание на данные управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), в которых содержатся факты убийств и пыток, осуществляемых военнослужащими ВСУ. Она заявила, что киевский режим следует осудить за применение террористических методов и расистских практик. «Доклад содержит шокирующие цифры и факты, проливающие свет на преступления киевских властей. Это истинное лицо украинского режима, жертвами которого стали не только мирные жители России, наши военнослужащие, попавшие в плен, но также и сами украинцы», — написала Москалькова в своем telegram-канале. Она также привела примеры пыток военнопленных, травли собаками и сексуального насилия, а также избиений политических заключенных за их лояльность к России. «Все это взято из арсенала нацистских преступников», — подчеркнула омбудсмен. Москалькова обратила внимание, что публикация этих фактов международным институтом, который не отличается симпатией к России, подчеркивает тяжелую ситуацию на территориях, контролируемых украинским режимом, которую невозможно игнорировать. «Призываем мировое сообщество со всей серьезностью отнестись к представленным в докладе фактам, принять действенные меры к осуждению откровенно террористического по своим методам и расистского, по сути, киевского режима», — заключила она. Ранее Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в своем докладе зафиксировало систематические случаи публикации украинскими властями изображений и видеозаписей с российскими военнопленными, что противоречит международному гуманитарному праву. Организация также подтвердила 26 эпизодов казней российских военнопленных и раненых с февраля 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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