Создатель отмеченной Путиным челябинской песочницы взял федеральную премию. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Андреев стал лауреатом за новые технологии в образовании
Дмитрий Андреев стал лауреатом за новые технологии в образовании Фото:

Сооснователь челябинской компании «Инновации детям», создавшей интерактивную песочницу, Дмитрий Андреев получил федеральную премию. Разработку год назад показали президенту РФ Владимиру Путину на форуме в Москве.

«Андреев стал лауреатом национальной премии „Страну меняют люди“. Награда вручается по поручению Путина тем, кто делает страну сильнее», — заявили URA.RU в пресс-службе регоператора «Сколково», компании IT-Park74.

Награду 15 июля вручили в Москве в концертном зале «Зарядье». Челябинец стал лауреатом в номинации «Национальная кадровая инициатива» за вклад в переосмысление образования и внедрение инновационных проектов, направленных на развитие нового поколения педагогов и специалистов.

«Живые контактные игры, лежащие в основе подхода, формируют у детей креативность, эмоциональный интеллект и живую коммуникацию. Мы не растим „iPad-детей“, которые послушно нажимают на кнопки — мы воспитываем тех, кто умеет мечтать, чувствовать и создавать» — рассказал Дмитрий.

Компания «Инновации детям» сделала акцент на развитие когнитивных и сенсомоторных навыков у детей. Основной методикой стал подход «Бережная цифра», который включает в себя живое взаимодействие и игровые технологии, интегрируя современные науки, такие как нейропсихология и педагогика.

В 2024 году «Инновации детям» победила в федеральном конкурсе российских брендов «Знай наших» в номинации «IT». Стенд осмотрел Путин. Нынешнее награждение провело Агентство стратегических инициатив. В числе партнеров премии указаны федеральный Минкульт, Росконгресс и многие другие. Лауреатами стали инженеры, педагоги и представители других профессий, которые оказывают положительное влияние на развитие РФ.

Компания «Инновации детям» развивает когнитивные и сенсомоторные навыки малышей
Компания «Инновации детям» развивает когнитивные и сенсомоторные навыки малышей
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Сооснователь челябинской компании «Инновации детям», создавшей интерактивную песочницу, Дмитрий Андреев получил федеральную премию. Разработку год назад показали президенту РФ Владимиру Путину на форуме в Москве. «Андреев стал лауреатом национальной премии „Страну меняют люди“. Награда вручается по поручению Путина тем, кто делает страну сильнее», — заявили URA.RU в пресс-службе регоператора «Сколково», компании IT-Park74. Награду 15 июля вручили в Москве в концертном зале «Зарядье». Челябинец стал лауреатом в номинации «Национальная кадровая инициатива» за вклад в переосмысление образования и внедрение инновационных проектов, направленных на развитие нового поколения педагогов и специалистов. «Живые контактные игры, лежащие в основе подхода, формируют у детей креативность, эмоциональный интеллект и живую коммуникацию. Мы не растим „iPad-детей“, которые послушно нажимают на кнопки — мы воспитываем тех, кто умеет мечтать, чувствовать и создавать» — рассказал Дмитрий. Компания «Инновации детям» сделала акцент на развитие когнитивных и сенсомоторных навыков у детей. Основной методикой стал подход «Бережная цифра», который включает в себя живое взаимодействие и игровые технологии, интегрируя современные науки, такие как нейропсихология и педагогика. В 2024 году «Инновации детям» победила в федеральном конкурсе российских брендов «Знай наших» в номинации «IT». Стенд осмотрел Путин. Нынешнее награждение провело Агентство стратегических инициатив. В числе партнеров премии указаны федеральный Минкульт, Росконгресс и многие другие. Лауреатами стали инженеры, педагоги и представители других профессий, которые оказывают положительное влияние на развитие РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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