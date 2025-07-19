19 июля 2025

Легендарный актер Панкратов-Черный посетил фестиваль «Царские Дни» в Екатеринбурге. Фото

Александр Панкратов-Черный посетил Храм на Крови в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Панкратов-Черный получил в подарок икону
Панкратов-Черный получил в подарок икону Фото:

Екатеринбург во время фестиваля «Царские Дни» посетил Народный артист России и кинорежиссер Александр Панкратов-Черный. Он побывал в Храме на Крови, где ему провел экскурсию старший священник протоиерей Максим Миняйло.

"В завершении визита Александру Васильевичу подарили на память икону Святых Царственных Страстотерпцев", — рассказали в telegram-канале Храма на Крови. Актер также посетил музей святой Царской семьи.

Недавно Панкратов-Черный посетил Екатеринбург для съемок фильма «Старик и Вера». В основу сценария, над которым работали восемь лет, легли реальные события. Режиссером картины стала Анжелика Кошевая.

Во время фестиваля «Царские Дни» в Екатеринбург приехали тысячи паломников, а в ночь с 16 на 17 июля прошел Крестный ход. Верующие отправились от Храма на Крови до Ганиной Ямы в память о последнем российском императоре Николае II и его семье. Подробнее о том, как прошел фестиваль — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Екатеринбург во время фестиваля «Царские Дни» посетил Народный артист России и кинорежиссер Александр Панкратов-Черный. Он побывал в Храме на Крови, где ему провел экскурсию старший священник протоиерей Максим Миняйло. "В завершении визита Александру Васильевичу подарили на память икону Святых Царственных Страстотерпцев", — рассказали в telegram-канале Храма на Крови. Актер также посетил музей святой Царской семьи. Недавно Панкратов-Черный посетил Екатеринбург для съемок фильма «Старик и Вера». В основу сценария, над которым работали восемь лет, легли реальные события. Режиссером картины стала Анжелика Кошевая. Во время фестиваля «Царские Дни» в Екатеринбург приехали тысячи паломников, а в ночь с 16 на 17 июля прошел Крестный ход. Верующие отправились от Храма на Крови до Ганиной Ямы в память о последнем российском императоре Николае II и его семье. Подробнее о том, как прошел фестиваль — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...