Екатеринбург во время фестиваля «Царские Дни» посетил Народный артист России и кинорежиссер Александр Панкратов-Черный. Он побывал в Храме на Крови, где ему провел экскурсию старший священник протоиерей Максим Миняйло.
"В завершении визита Александру Васильевичу подарили на память икону Святых Царственных Страстотерпцев", — рассказали в telegram-канале Храма на Крови. Актер также посетил музей святой Царской семьи.
Недавно Панкратов-Черный посетил Екатеринбург для съемок фильма «Старик и Вера». В основу сценария, над которым работали восемь лет, легли реальные события. Режиссером картины стала Анжелика Кошевая.
Во время фестиваля «Царские Дни» в Екатеринбург приехали тысячи паломников, а в ночь с 16 на 17 июля прошел Крестный ход. Верующие отправились от Храма на Крови до Ганиной Ямы в память о последнем российском императоре Николае II и его семье. Подробнее о том, как прошел фестиваль — в материале URA.RU.
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