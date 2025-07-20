В Реже (Свердловская область) автомобиль «Лада» ВАЗ-2112 столкнулся с иномарками Kia и Hyundai на перекрестке улиц Советская и Зеленая. Водителя отечественного автомобиля и его пассажирку увезли в больницу, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«На перекрестке улиц Советская и Зеленая произошло ДТП с участием трех автомобилей. Водитель автомобиля ВАЗ выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомашинами Hyundai и Kia, осуществляющими движение на разрешающий сигнал светофора», — передает telegram-канал ведомства.
Водителя «Лады» 1992 года рождения и его пассажирку доставили в городскую больницу. На месте ДТП сотрудниками полиции проводится проверка.
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