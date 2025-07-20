20 июля 2025

В Свердловской области произошло жесткое ДТП с тремя машинами. Фото

В Реже ВАЗ столкнулся с двумя иномарками на перекрестке
© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель «Лады» ехал на красный сигнал светофора (архивное фото)
Водитель «Лады» ехал на красный сигнал светофора (архивное фото) Фото:

В Реже (Свердловская область) автомобиль «Лада» ВАЗ-2112 столкнулся с иномарками Kia и Hyundai на перекрестке улиц Советская и Зеленая. Водителя отечественного автомобиля и его пассажирку увезли в больницу, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«На перекрестке улиц Советская и Зеленая произошло ДТП с участием трех автомобилей. Водитель автомобиля ВАЗ выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомашинами Hyundai и Kia, осуществляющими движение на разрешающий сигнал светофора», — передает telegram-канал ведомства.

Водителя «Лады» 1992 года рождения и его пассажирку доставили в городскую больницу. На месте ДТП сотрудниками полиции проводится проверка.

Иномарки в момент ДТП ехали на зеленый свет
Иномарки в момент ДТП ехали на зеленый свет
Фото:

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В Реже (Свердловская область) автомобиль «Лада» ВАЗ-2112 столкнулся с иномарками Kia и Hyundai на перекрестке улиц Советская и Зеленая. Водителя отечественного автомобиля и его пассажирку увезли в больницу, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «На перекрестке улиц Советская и Зеленая произошло ДТП с участием трех автомобилей. Водитель автомобиля ВАЗ выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомашинами Hyundai и Kia, осуществляющими движение на разрешающий сигнал светофора», — передает telegram-канал ведомства. Водителя «Лады» 1992 года рождения и его пассажирку доставили в городскую больницу. На месте ДТП сотрудниками полиции проводится проверка.
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© Служба новостей «URA.RU»
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