Как продают вещи миллионерам и раскручивают бренды: программа фэнш-дней в Екатеринбурге

На Фестивале креативных индустрий в Екатеринбурге проведут дни моды

23 июля 2025 в 21:40 Размер текста - 17 +

Помимо образовательной программы участников ждут модные показы Фото: Размик Закарян © URA.RU Уже 18 августа в Екатеринбурге стартует Международный фестиваль креативных индустрий. Мероприятие охватит семь индустрий — кино, архитектура, дизайн, мода, гастрономия, IT, медиа, и восемь направлений — отдельно выделен трек «СТАРТ АП». В треке «Мода» участников ждут встречи с модными экспертами, встреча со знаменитыми стилистами Алексеем Сухаревым и Гошей Карцевым, обсуждение успеха люксовых брендов, фэшн-показы и многое другое. Полная программа — в афише URA.RU. 18 августа На открытии креативного фестиваля стилист и крупнейший в СНГ частный коллекционер кутюр и винтажа Лилия Рах проведет лекцию «ДНК бренда. Разбор The Row И Thom Browne». На ней эксперт расскажет, секреты успеха люксовых брендов, как получить признание в модной индустрии и без связей завязать дружбу с именитыми дизайнерами, что скрывается за понятием «ДНК бренда» и зачем оно бизнесу. Выступление состоится в 16:00 в ККТ «Космос». 19 августа В этот день все мероприятия пройдут в креативном кластере «Домна». С 10.00 до 13.00 пройдет торгово-закупочная сессия (закрытая секция, только для аккредитованных байеров и прошедших отбор брендов), где будет представлено более 30 мультибрендовых пространств России и мира. Дизайнеры презентуют свои коллекции и обсудят возможности сотрудничества с байерами. В 13:00 состоится битва стилистов Урала, а сразу после в 14:00 — открытый диалог о продвижении бренда. На нем спикерами выступят знаменитые стилисты: Алексей Сухарев и Гоша Карцев, а также основатель Kazakhstan Fashion Week Алексей Чжен. Участники рассмотрят эффективные стратегии и инструменты для продвижения брендов, методы лидеров рынка и ключевые компоненты раскрутки: коллаборации и международное присутствие. Параллельно с этим в 14:30 проведут беседу, на которой обсудят, почему современные бренды дополняют свои пространства кафе, галереями, инсталляциями и поп-апами. Также поднимут вопрос о том, как создать уникальные впечатления и ритуалы в офлайн-продажах для повышения лояльности и повторных покупок и почему сет-дизайнер — это новая востребованная профессия в индустрии. Следом в 16:00 устроят мастер-класс «От эскиза до этикетки: как превратить идею в готовую коллекцию». Его проведет руководитель швейного производства Uniqform Антон Запылихин. 20 августа В «Домне» с 10:00 продолжится торгово-закупочная сессия (закрытая секция), а с 14:00 можно будет застать коллаборации. В 14:30 пройдет лекция «Создание современного контента для fashion-брендов: генерации, VR/AR, 3D и анимация». На нем участники фестиваля узнают, какой контент нужно создавать брендам сейчас, чтобы быть в тренде, как современные технологии помогают создавать контент и экономить на большом продакшене и производстве коллекций, почему виртуальная реальность не сильно востребована в России и влияет ли новый контент на продажи. Обо всем этом расскажут основатель студии дизайна и школы «Щелочь» Борис Шилин и арт-директор нейронаправления в студии «Щелочь» Юлия Елина. 21 августа Фестиваль также пройдет на площадке «Момент лаб» в Березовском. Здесь в 16:00 начнется показ начинающих дизайнеров «NeoFolk — современное прочтение традиций». 22 августа В креативном кластере «Домна» пройдет показ ярких коллекций уральских дизайнеров. Участниками станут не менее шести брендов, отобранных экспертным жюри. Время мероприятий может измениться. Актуальное расписание — на сайте фестиваля: creative2025.sofp.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уже 18 августа в Екатеринбурге стартует Международный фестиваль креативных индустрий. Мероприятие охватит семь индустрий — кино, архитектура, дизайн, мода, гастрономия, IT, медиа, и восемь направлений — отдельно выделен трек «СТАРТ АП». В треке «Мода» участников ждут встречи с модными экспертами, встреча со знаменитыми стилистами Алексеем Сухаревым и Гошей Карцевым, обсуждение успеха люксовых брендов, фэшн-показы и многое другое. Полная программа — в афише URA.RU. На открытии креативного фестиваля стилист и крупнейший в СНГ частный коллекционер кутюр и винтажа Лилия Рах проведет лекцию «ДНК бренда. Разбор The Row И Thom Browne». На ней эксперт расскажет, секреты успеха люксовых брендов, как получить признание в модной индустрии и без связей завязать дружбу с именитыми дизайнерами, что скрывается за понятием «ДНК бренда» и зачем оно бизнесу. Выступление состоится в 16:00 в ККТ «Космос». В этот день все мероприятия пройдут в креативном кластере «Домна». С 10.00 до 13.00 пройдет торгово-закупочная сессия (закрытая секция, только для аккредитованных байеров и прошедших отбор брендов), где будет представлено более 30 мультибрендовых пространств России и мира. Дизайнеры презентуют свои коллекции и обсудят возможности сотрудничества с байерами. В 13:00 состоится битва стилистов Урала, а сразу после в 14:00 — открытый диалог о продвижении бренда. На нем спикерами выступят знаменитые стилисты: Алексей Сухарев и Гоша Карцев, а также основатель Kazakhstan Fashion Week Алексей Чжен. Участники рассмотрят эффективные стратегии и инструменты для продвижения брендов, методы лидеров рынка и ключевые компоненты раскрутки: коллаборации и международное присутствие. Параллельно с этим в 14:30 проведут беседу, на которой обсудят, почему современные бренды дополняют свои пространства кафе, галереями, инсталляциями и поп-апами. Также поднимут вопрос о том, как создать уникальные впечатления и ритуалы в офлайн-продажах для повышения лояльности и повторных покупок и почему сет-дизайнер — это новая востребованная профессия в индустрии. Следом в 16:00 устроят мастер-класс «От эскиза до этикетки: как превратить идею в готовую коллекцию». Его проведет руководитель швейного производства Uniqform Антон Запылихин. В «Домне» с 10:00 продолжится торгово-закупочная сессия (закрытая секция), а с 14:00 можно будет застать коллаборации. В 14:30 пройдет лекция «Создание современного контента для fashion-брендов: генерации, VR/AR, 3D и анимация». На нем участники фестиваля узнают, какой контент нужно создавать брендам сейчас, чтобы быть в тренде, как современные технологии помогают создавать контент и экономить на большом продакшене и производстве коллекций, почему виртуальная реальность не сильно востребована в России и влияет ли новый контент на продажи. Обо всем этом расскажут основатель студии дизайна и школы «Щелочь» Борис Шилин и арт-директор нейронаправления в студии «Щелочь» Юлия Елина. Фестиваль также пройдет на площадке «Момент лаб» в Березовском. Здесь в 16:00 начнется показ начинающих дизайнеров «NeoFolk — современное прочтение традиций». В креативном кластере «Домна» пройдет показ ярких коллекций уральских дизайнеров. Участниками станут не менее шести брендов, отобранных экспертным жюри. Время мероприятий может измениться. Актуальное расписание — на сайте фестиваля: creative2025.sofp.ru.