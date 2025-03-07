Стало известно, когда свердловчане смогут купить новую Lada Iskra

Свердловчане смогут купить новую Lada Iskra только к осени
© Служба новостей «URA.RU»
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Точных сроков поставки Lada Iskra пока не сообщают
Точных сроков поставки Lada Iskra пока не сообщают Фото:

Свердловчане смогут увидеть вживую и купить новую Lada Iskra, вероятно, только ближе к осени. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в салоне «Березовский Лада-Центр». 

«Конкретики пока нет, мы узнаем обо всех новых моделях за недели две-три до старта продаж. Пока что ждем, но обещали к концу лета, в начале осени», — пояснила старший менеджер. 

По ее словам, в данный момент особенно популярны Lada Granta и Lada Niva. В первом случае авто является самым доступным, и его можно купить дешевле одного миллиона рублей. Во втором случае популярность обусловлена тем, что Niva — единственный полноприводный внедорожник в своем сегменте.

Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов ранее озвучил предварительную стоимость ожидаемой новинки — 1,2 миллиона рублей. Эксперты автомобильного рынка придерживаются схожего мнения о цене нового автомобиля. Они считают, что массовый вариант модели займет позицию между Granta и Vesta, в том числе и в плане цены.

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Свердловчане смогут увидеть вживую и купить новую Lada Iskra, вероятно, только ближе к осени. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в салоне «Березовский Лада-Центр».  «Конкретики пока нет, мы узнаем обо всех новых моделях за недели две-три до старта продаж. Пока что ждем, но обещали к концу лета, в начале осени», — пояснила старший менеджер.  По ее словам, в данный момент особенно популярны Lada Granta и Lada Niva. В первом случае авто является самым доступным, и его можно купить дешевле одного миллиона рублей. Во втором случае популярность обусловлена тем, что Niva — единственный полноприводный внедорожник в своем сегменте. Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов ранее озвучил предварительную стоимость ожидаемой новинки — 1,2 миллиона рублей. Эксперты автомобильного рынка придерживаются схожего мнения о цене нового автомобиля. Они считают, что массовый вариант модели займет позицию между Granta и Vesta, в том числе и в плане цены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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