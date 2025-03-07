Стало известно, когда свердловчане смогут купить новую Lada Iskra

Свердловчане смогут увидеть вживую и купить новую Lada Iskra, вероятно, только ближе к осени. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в салоне «Березовский Лада-Центр».
«Конкретики пока нет, мы узнаем обо всех новых моделях за недели две-три до старта продаж. Пока что ждем, но обещали к концу лета, в начале осени», — пояснила старший менеджер.
По ее словам, в данный момент особенно популярны Lada Granta и Lada Niva. В первом случае авто является самым доступным, и его можно купить дешевле одного миллиона рублей. Во втором случае популярность обусловлена тем, что Niva — единственный полноприводный внедорожник в своем сегменте.
Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов ранее озвучил предварительную стоимость ожидаемой новинки — 1,2 миллиона рублей. Эксперты автомобильного рынка придерживаются схожего мнения о цене нового автомобиля. Они считают, что массовый вариант модели займет позицию между Granta и Vesta, в том числе и в плане цены.
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