FT: эффективность российских ударов по Украине выросла втрое

Результативность атак российских БПЛА увеличилась. Все связано с тактикой «роевых» атак, которую используют ВС РФ. Об этом сообщает Financial Times.
«Тактика „роевых“ атак, применяемая Россией против Украины, всё чаще прорывает украинскую оборону», — говорится в материале. Также отмечается, что в последние несколько месяцев выросло количество ударов российских БПЛА по поставленным целям.
Также ранее сообщалось об успешных атаках ВС РФ по военно-промышленному комплексу Украины. Помимо гиперзвуковых ракет «Кинжал», удары были нанесены с помощью БПЛА. Об этом сообщали Минобороны РФ.
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