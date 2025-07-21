FT: эффективность российских ударов по Украине выросла втрое

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«Роевые» атаки ВС РФ все чаще прорывает оборону Украины, сообщает Financial Times
«Роевые» атаки ВС РФ все чаще прорывает оборону Украины, сообщает Financial Times Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Результативность атак российских БПЛА увеличилась. Все связано с тактикой «роевых» атак, которую используют ВС РФ. Об этом сообщает Financial Times.

«Тактика „роевых“ атак, применяемая Россией против Украины, всё чаще прорывает украинскую оборону», — говорится в материале. Также отмечается, что в последние несколько месяцев выросло количество ударов российских БПЛА по поставленным целям.

Также ранее сообщалось об успешных атаках ВС РФ по военно-промышленному комплексу Украины. Помимо гиперзвуковых ракет «Кинжал», удары были нанесены с помощью БПЛА. Об этом сообщали Минобороны РФ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Результативность атак российских БПЛА увеличилась. Все связано с тактикой «роевых» атак, которую используют ВС РФ. Об этом сообщает Financial Times. «Тактика „роевых“ атак, применяемая Россией против Украины, всё чаще прорывает украинскую оборону», — говорится в материале. Также отмечается, что в последние несколько месяцев выросло количество ударов российских БПЛА по поставленным целям. Также ранее сообщалось об успешных атаках ВС РФ по военно-промышленному комплексу Украины. Помимо гиперзвуковых ракет «Кинжал», удары были нанесены с помощью БПЛА. Об этом сообщали Минобороны РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...